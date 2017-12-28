Перенесшая в Таиланде инсульт россиянка не может вернуться домой

Родственники российской туристки, пострадавшей в Таиланде, обратились в посольство с просьбой помочь транспортировать больную на родину. Женщине стало плохо во время отдыха на пляже. Ее срочно прооперировали, и теперь туристке предстоит длительное лечение.

Вместо того чтобы рассматривать счастливые отпускные фото супруги, Констатин Едунов сегодня ставит свечки за ее здравие. Три недели назад его жена Ирина улетела из холодного сибирского Железногорска в жаркий Таиланд вместе с сыном и внуками. Но уже на второй день после купания в море потеряла сознание. Врачи поставили диагноз «кровоизлияние в мозг» и срочно сделали операцию. Сейчас Ирина понемногу приходит в себя. Она с трудом говорит, не ходит и почти все время плачет.



Уехать домой у женщины не получается. Тайские врачи готовы отпустить пациентку, но исключительно с медицинским сопровождением. А если состояние ухудшится, то потребуется и вовсе специальный борт.



Но денег на все это нет. Положенные по страховому полису 50 тысяч долларов ушли за три дня. Оборудование и врачи для сложной операции нашлись только в самой дорогой больнице Паттайи. И хотя сейчас Ирину перевели в госпиталь попроще, за сутки пребывания там уходят 30 тысяч рублей. Для простой семьи из сибирского военного городка это неподъемная сумма. Родные Ирины кинули клич по соцсетям. Без поддержки земляков беспомощная женщина сейчас была бы на улице.



Между тем, пока Ирине помогают простые люди, официальные лица хранят молчание. Турфирма, через которую семья покупала путевку, отказалась поменять им обратные билеты на более позднее число, и они попросту сгорели. А в Минздраве и МЧС все прошения от Константина, похоже, отложили в долгий ящик. Сначала обещали подумать, потом написали, что решение должна принимать красноярская дума, а она вот-вот уйдет на новогодние праздники.



Константин Едунов, гражданский муж Ирины: «Они взяли в работу мое заявление, обещали держать в курсе. То же самое сказали в МЧС».



Так что ни специального борта, ни просто медика для сопровождения до сих пор нет. Нового года родственники Ирины ожидают с ужасом — депозит, который они перечислили на счет госпиталя, заканчивается 31 декабря.



