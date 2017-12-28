В Петербурге после теракта демонтировали камеры хранения во всех магазинах «Перекресток»

После взрыва в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Петербурге массово демонтируют камеры хранения вещей.
Этой ночью были демонтированы камеры хранения во всех петербургских «Перекрестках». Как сообщает «Интерфакс», такое распоряжение дало руководство компании X5 Retail Group, куда входит сеть «Перекресток».
Также сегодня пройдет встреча представителей служб безопасности X5 Retail Group с петербургскими властями. На ней будет обсуждаться усиление мер безопасности. Предложения планируется направить и другим ритейлерам.
Напомним, накануне вечером в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте прогремел взрыв. По предварительным данным, бомба, мощность которой составляла 200 гр в тротиловом эквиваленте, была заложена в ячейку камеры хранения. В результате ранения получили 13 человек.
По факту взрыва было возбуждено уголовное дело. Сейчас ведутся поиски злоумышленника, фото предполагаемого террориста опубликовали СМИ. Ранее Владимир Путин назвал произошедшее в супермаркете терактом.
Также сегодня пройдет встреча представителей служб безопасности X5 Retail Group с петербургскими властями. На ней будет обсуждаться усиление мер безопасности. Предложения планируется направить и другим ритейлерам.
Напомним, накануне вечером в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте прогремел взрыв. По предварительным данным, бомба, мощность которой составляла 200 гр в тротиловом эквиваленте, была заложена в ячейку камеры хранения. В результате ранения получили 13 человек.
По факту взрыва было возбуждено уголовное дело. Сейчас ведутся поиски злоумышленника, фото предполагаемого террориста опубликовали СМИ. Ранее Владимир Путин назвал произошедшее в супермаркете терактом.
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