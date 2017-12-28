Следователей озадачила отложенная детонация бомбы в магазине Петербурга

В российских супермаркетах с сегодняшнего дня усилены меры безопасности. Взрыв, прогремевший в гастрономе
Санкт-Петербурга, официально назвали терактом. Преступника, который оставил бомбу, начиненную поражающими элементами, в камере хранения магазина, разыскивают. Тех, кто получил незначительные раны, сегодня начали выписывать из больниц. Шесть пострадавших остаются в клиниках.
Врачи обнаружили у раненых осколочные ранения, контузии, порезы и состояние шока. Последствия могли быть куда более трагичными. Шесть человек, оказавшиеся в том самом отделе супермаркета с бомбой, до сих пор остаются под присмотром медиков, семерых сегодня из стационара отпустили домой.
Сергей Кондаков, заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации Мариинской больницы: «Состояние всех оценивается как средней степени тяжести. К нашим пациентам также был приглашен психолог, который работал с ними сразу после поступления в стационар. Пострадавшие достаточно спокойно спали ночью. Они чувствуют себя хорошо, настроение у них удовлетворительное».
В супермаркете на Кондратьевском проспекте усилены меры безопасности. Сам гастроном закрыт, внутри продолжают работать оперативники, следователи, криминалисты. На кадрах, запечатлевших последствия ЧП, видно, как от камер хранения, где была спрятана самодельная взрывчатка, остались лишь металлические листы, рухнул навесной потолок, разбросаны элементы обшивки стен, среди стеллажей с продуктами можно разглядеть сорванную взрывной волной табличку «касса». О предварительных итогах расследования, сегодня сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
Взрыв в продуктовом супермаркете прогремел в 18:45. Маршрут передвижения вероятного преступника сыщикам уже известен. По словам очевидцев, он зашел в гастроном около 18:00, рюкзак оставил в камере хранения, затем проследовал в торговый зал, где несколько минут разглядывал полки с товарами, а покинул магазин он уже налегке, без сумки. Примерно через полчаса бомба сработала.
Посетители и сотрудники магазина говорят, что сначала прозвучал глухой хлопок, потом они увидели бледно-голубую вспышку. Сегодня случившееся официально признали терактом. Эксперты пытаются понять, каким именно образом устройство было приведено в действие. По одной из версий, взрыв произошел после телефонного звонка. По другой, отложенную детонацию произвели с помощью химической реакции. Как передает корреспондент Дарья Масалова, сомнений нет лишь в том, что злоумышленник действовал с расчетом и сам не хотел погибать.
Сергей Кондаков, заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации Мариинской больницы: «Состояние всех оценивается как средней степени тяжести. К нашим пациентам также был приглашен психолог, который работал с ними сразу после поступления в стационар. Пострадавшие достаточно спокойно спали ночью. Они чувствуют себя хорошо, настроение у них удовлетворительное».
В супермаркете на Кондратьевском проспекте усилены меры безопасности. Сам гастроном закрыт, внутри продолжают работать оперативники, следователи, криминалисты. На кадрах, запечатлевших последствия ЧП, видно, как от камер хранения, где была спрятана самодельная взрывчатка, остались лишь металлические листы, рухнул навесной потолок, разбросаны элементы обшивки стен, среди стеллажей с продуктами можно разглядеть сорванную взрывной волной табличку «касса». О предварительных итогах расследования, сегодня сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
Взрыв в продуктовом супермаркете прогремел в 18:45. Маршрут передвижения вероятного преступника сыщикам уже известен. По словам очевидцев, он зашел в гастроном около 18:00, рюкзак оставил в камере хранения, затем проследовал в торговый зал, где несколько минут разглядывал полки с товарами, а покинул магазин он уже налегке, без сумки. Примерно через полчаса бомба сработала.
Посетители и сотрудники магазина говорят, что сначала прозвучал глухой хлопок, потом они увидели бледно-голубую вспышку. Сегодня случившееся официально признали терактом. Эксперты пытаются понять, каким именно образом устройство было приведено в действие. По одной из версий, взрыв произошел после телефонного звонка. По другой, отложенную детонацию произвели с помощью химической реакции. Как передает корреспондент Дарья Масалова, сомнений нет лишь в том, что злоумышленник действовал с расчетом и сам не хотел погибать.
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