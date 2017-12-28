Стрелок с «Меньшевика» заявил, что планировал сам сдаться полиции

Стали известны подробности задержания бывшего владельца кондитерской фабрики «Меньшевик», который накануне открыл огонь по людям на предприятии.
Сначала полицейские нашли лишь карабин, из которого стрелял бывший владелец фабрики Илья Аверьянов. Самого Аверьянова несколько часов назад отыскали в другом районе столицы, на улице Правды. При задержании он не оказал сопротивления. Сейчас его допрашивают. Обвинение будет предъявлено по статье «Убийство», так как во время стрельбы погиб охранник.
Сам Аверьянов заявил, что готов к допросу, и якобы даже собирался сам сдаться полиции, но не успел. Юристы Аверьянова утверждают, что предприниматель стрелял в целях самообороны, так как пришедшие к нему люди открыли огонь первыми. На месте происшествия следователи обнаружили 6 гильз от охотничьего карабина Аверьянова и 15 гильз от пистолета. Откуда взялись пистолетные гильзы, еще предстоит выяснить. Возможно, оппоненты Аверьянова действительно были вооружены.
По словам Аверьянова, конфликт произошел после того, как у него отобрали и намеренно разорили кондитерскую фабрику. Известно, что 18 января Арбитражный суд Москвы должен рассмотреть заявление о банкротстве «Меньшевика». Известно, что еще в 2013 году Аверьянов взял в долг около 70 млн рублей у крупной фирмы-инвестора, но вовремя расплатиться по счетам не смог, однако убедил кредиторов заключить мировое соглашение, по которому он оставил в залог два здания фабрики. А когда он так и не расплатился, на фабрику нагрянули приставы с новыми владельцами. Там их и встретил вооруженный Аверьянов.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.
Сам Аверьянов заявил, что готов к допросу, и якобы даже собирался сам сдаться полиции, но не успел. Юристы Аверьянова утверждают, что предприниматель стрелял в целях самообороны, так как пришедшие к нему люди открыли огонь первыми. На месте происшествия следователи обнаружили 6 гильз от охотничьего карабина Аверьянова и 15 гильз от пистолета. Откуда взялись пистолетные гильзы, еще предстоит выяснить. Возможно, оппоненты Аверьянова действительно были вооружены.
По словам Аверьянова, конфликт произошел после того, как у него отобрали и намеренно разорили кондитерскую фабрику. Известно, что 18 января Арбитражный суд Москвы должен рассмотреть заявление о банкротстве «Меньшевика». Известно, что еще в 2013 году Аверьянов взял в долг около 70 млн рублей у крупной фирмы-инвестора, но вовремя расплатиться по счетам не смог, однако убедил кредиторов заключить мировое соглашение, по которому он оставил в залог два здания фабрики. А когда он так и не расплатился, на фабрику нагрянули приставы с новыми владельцами. Там их и встретил вооруженный Аверьянов.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.
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