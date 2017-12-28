Зимние шедевры: в Харбине открылась экспозиция снежных скульптур

Международная выставка снежных скульптур открылась в китайском Харбине.

Одной из главных экспозиций стала фигура девушки-лыжницы с крыльями за спиной. Над ней работали 500 мастеров на протяжении 10 дней. Скульптура достигает почти 300 метров в длину и 35 метров в высоту.



Для создания ансамбля потребовалось 60 тысяч кубометров искусственного снега. На фигуре также изображены олимпийские кольца. В Поднебесной в 2022 году пройдет зимняя Олимпиада.