Песков: осужденные в РФ украинцы не подлежат обмену по минским соглашениям

Осужденные в РФ граждане Украины не являются пленными, поэтому не подлежат обмену на заключенных россиян в рамках минских договоренностей, заявил
пресс-секретарь президента России.
Осужденные в России украинцы не подлежат обмену в рамках минских договоренностей, так как они не считаются пленными. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не передал ДНР и ЛНР заключенных граждан России, так как их планируется использовать для обмена на украинских заключенных.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Что касается ряда лиц, которых вы имеете в виду, которые осуждены здесь в России, то, безусловно, они не могут считаться пленными или удерживаемыми лицами. Они осуждены в России по российскому законодательству. В любом случае, подобные вопросы обсуждаются на высшем уровне и все зависит от тех решений, которые принимает глава государства».
Песков добавил, что Москва в любом случае заинтересована в том, чтобы россиян освободили.
Дмитрий Песков: «Мы готовы будем принять все меры, необходимые для освобождения российских граждан».
Накануне между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса состоялся обмен пленными. Сообщалось, что украинская сторона передала ДНР и ЛНР 237 человек, а республики отдали 73 человека. При этом два человека отказались возвращаться на контролируемую Киевом территорию.
Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не передал ДНР и ЛНР заключенных граждан России, так как их планируется использовать для обмена на украинских заключенных.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Что касается ряда лиц, которых вы имеете в виду, которые осуждены здесь в России, то, безусловно, они не могут считаться пленными или удерживаемыми лицами. Они осуждены в России по российскому законодательству. В любом случае, подобные вопросы обсуждаются на высшем уровне и все зависит от тех решений, которые принимает глава государства».
Песков добавил, что Москва в любом случае заинтересована в том, чтобы россиян освободили.
Дмитрий Песков: «Мы готовы будем принять все меры, необходимые для освобождения российских граждан».
Накануне между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса состоялся обмен пленными. Сообщалось, что украинская сторона передала ДНР и ЛНР 237 человек, а республики отдали 73 человека. При этом два человека отказались возвращаться на контролируемую Киевом территорию.
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