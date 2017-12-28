Застреленный на фабрике «Меньшевик» охранник работал первый день

Источник рассказал о стаже работы охранника Алексея Осипова, который стал жертвой перестрелки на фабрике «Меньшевик» в Москве.
Погибший мужчина подписал трудовой договор только 27 декабря и в тот день впервые вышел на работу, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Напомним, перестрелка на территории кондитерской фабрики «Меньшевик» произошла утром 27 декабря. Огонь открыл бывший владелец предприятия Илья Аверьянов — он четыре раза выстрелил в охранника, который впоследствии скончался. Прибывшие на место стражи порядка не обнаружили подозреваемого в зданиях «Меньшевика».
Задержать стрелка удалось сегодня утром на складе бывшей типографии на улице Правды. Аверьянов уже дал предварительные показания и заявил, что начал стрелять после того, как один из пришедших представителей взыскателя направил пистолет в его сторону.
Напомним, перестрелка на территории кондитерской фабрики «Меньшевик» произошла утром 27 декабря. Огонь открыл бывший владелец предприятия Илья Аверьянов — он четыре раза выстрелил в охранника, который впоследствии скончался. Прибывшие на место стражи порядка не обнаружили подозреваемого в зданиях «Меньшевика».
Задержать стрелка удалось сегодня утром на складе бывшей типографии на улице Правды. Аверьянов уже дал предварительные показания и заявил, что начал стрелять после того, как один из пришедших представителей взыскателя направил пистолет в его сторону.
Комментарии