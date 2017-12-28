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    Застреленный на фабрике «Меньшевик» охранник работал первый день

    3 комментария
    • Фото: vk.com
    Застреленный на фабрике «Меньшевик» охранник работал первый день

    Застреленный на фабрике «Меньшевик» охранник работал первый день

    Застреленный на фабрике «Меньшевик» охранник работал первый день
  • Фото: vk.com

    • Источник рассказал о стаже работы охранника Алексея Осипова, который стал жертвой перестрелки на фабрике «Меньшевик» в Москве.

    Погибший мужчина подписал трудовой договор только 27 декабря и в тот день впервые вышел на работу, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

    смотретьВ Москве задержали стрелка с «Меньшевика»
    В Москве задержали стрелка с «Меньшевика»
    Напомним, перестрелка на территории кондитерской фабрики «Меньшевик» произошла утром 27 декабря. Огонь открыл бывший владелец предприятия Илья Аверьянов — он четыре раза выстрелил в охранника, который впоследствии скончался. Прибывшие на место стражи порядка не обнаружили подозреваемого в зданиях «Меньшевика».

    Задержать стрелка удалось сегодня утром на складе бывшей типографии на улице Правды. Аверьянов уже дал предварительные показания и заявил, что начал стрелять после того, как один из пришедших представителей взыскателя направил пистолет в его сторону.

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