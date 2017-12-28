В Египте назвали стоимость путевок для россиян

В Союзе туристических палат Египта рассчитали стоимость путевок для россиян с учетом перелета из Москвы в Каир.
Туристические путевки с перелетом из Москвы в Каир обойдутся россиянам не менее чем в 650 долларов (примерно 38 тысяч рублей по нынешнему курсу). Об этом в четверг сообщил РИА Новости замглавы Союза туристических палат Египта Мостафа Хелиль.
Напомним, в середине декабря Россия и Египет подписали документ о возобновлении сообщения между двумя странами, прерванное более двух лет назад после катастрофы самолета с туристами над Синайским полуостровом. Ожидается, что авиасообщение возобновится с 1 февраля. Пока разрешены полеты только между Москвой и Каиром, в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха будут проведены дополнительные проверки безопасности.
Мостафа Хелиль, замглавы Союза туристических палат Египта: «Как ожидается, стоимость недельной поездки с размещением в гостинице уровня четыре звезды с авиаперелетом из Москвы в Каир и обратно будет начинаться от 650 долларов».
Хелиль добавил, что туристический рынок Египта сейчас реформируется: появляются новые туристические программы и возобновляются старые.
Мостафа Хелиль: «Мы пытаемся добиться того, чтобы российский турист смог насладиться поездкой, заплатив при этом приемлемую цену».
Отметим, что туризм — один из главных источников дохода в египетскую казну, а Россия до катастрофы самолета была на первом месте по числу приезжающих в страну туристов.
Напомним, в середине декабря Россия и Египет подписали документ о возобновлении сообщения между двумя странами, прерванное более двух лет назад после катастрофы самолета с туристами над Синайским полуостровом. Ожидается, что авиасообщение возобновится с 1 февраля. Пока разрешены полеты только между Москвой и Каиром, в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха будут проведены дополнительные проверки безопасности.
Мостафа Хелиль, замглавы Союза туристических палат Египта: «Как ожидается, стоимость недельной поездки с размещением в гостинице уровня четыре звезды с авиаперелетом из Москвы в Каир и обратно будет начинаться от 650 долларов».
Хелиль добавил, что туристический рынок Египта сейчас реформируется: появляются новые туристические программы и возобновляются старые.
Мостафа Хелиль: «Мы пытаемся добиться того, чтобы российский турист смог насладиться поездкой, заплатив при этом приемлемую цену».
Отметим, что туризм — один из главных источников дохода в египетскую казну, а Россия до катастрофы самолета была на первом месте по числу приезжающих в страну туристов.
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