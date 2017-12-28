В ЦБ заявили, что не будут считать криптовалюту платежным средством

В Центробанке заявили, что не намерены давать криптовалюте статус платежного средства.
Банк России не будет считать криптовалюту платежным средством. Об этом в четверг на заседании общественного совета в Минфине заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, передает ТАСС.
Ольга Скоробогатова, первый зампред ЦБ РФ: «Мы не считаем криптовалюты расчетным или платежным средством и не будем считать».
Правовой статус криптовалюты сейчас широко обсуждают власти многих стран. Так, Белоруссия уже стала первой страной в СНГ, которая легализовала добычу и обмен виртуальных денег.
Госдума РФ планирует обсудить статус криптовалют в России до конца недели. Во вторник в Госдуме прошла первая всемирная встреча майнеров — специалистов, которые занимаются добычей криптовалюты.
Отметим, что после выхода на официальные торги курс биткоина, самой популярной криптовалюты, стал снижаться резкими скачками. Эксперты объясняют снижение недоверием трейдеров к биткоину после того, как его курс достиг абсолютного рекорда в 20 тысяч долларов.
Ольга Скоробогатова, первый зампред ЦБ РФ: «Мы не считаем криптовалюты расчетным или платежным средством и не будем считать».
Правовой статус криптовалюты сейчас широко обсуждают власти многих стран. Так, Белоруссия уже стала первой страной в СНГ, которая легализовала добычу и обмен виртуальных денег.
Госдума РФ планирует обсудить статус криптовалют в России до конца недели. Во вторник в Госдуме прошла первая всемирная встреча майнеров — специалистов, которые занимаются добычей криптовалюты.
Отметим, что после выхода на официальные торги курс биткоина, самой популярной криптовалюты, стал снижаться резкими скачками. Эксперты объясняют снижение недоверием трейдеров к биткоину после того, как его курс достиг абсолютного рекорда в 20 тысяч долларов.
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