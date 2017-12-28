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Брифинг Марии Захаровой
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    В ЦБ заявили, что не будут считать криптовалюту платежным средством

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    • Фото: Reuters © 2017, Dado Ruvic
    В ЦБ заявили, что не будут считать криптовалюту платежным средством

    В ЦБ заявили, что не будут считать криптовалюту платежным средством

    В ЦБ заявили, что не будут считать криптовалюту платежным средством
  • Фото: Reuters © 2017, Dado Ruvic

    • В Центробанке заявили, что не намерены давать криптовалюте статус платежного средства.

    Банк России не будет считать криптовалюту платежным средством. Об этом в четверг на заседании общественного совета в Минфине заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, передает ТАСС.

    Ольга Скоробогатова, первый зампред ЦБ РФ: «Мы не считаем криптовалюты расчетным или платежным средством и не будем считать».

    Правовой статус криптовалюты сейчас широко обсуждают власти многих стран. Так, Белоруссия уже стала первой страной в СНГ, которая легализовала добычу и обмен виртуальных денег.

    Госдума РФ планирует обсудить статус криптовалют в России до конца недели. Во вторник в Госдуме прошла первая всемирная встреча майнеров — специалистов, которые занимаются добычей криптовалюты.

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