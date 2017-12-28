Песков: Путин приказал ликвидировать замышляющих теракты в РФ бандитов

Дмитрий Песков прояснил слова Владимира Путина о приказе не брать в плен террористов в случае, если они угрожают сотрудникам правоохранительных органов.
По словам пресс-секретаря президента РФ, речь идет о бандитах, «вынашивающих планы по осуществлению террористических актов на территории нашей страны».
При этом Песков подчеркнул, что столь жесткие слова президента «означают жесткое намерение продолжать последовательные и целенаправленные действия по борьбе с терроризмом».
Напомним, ранее сегодня на церемонии награждения российских военнослужащих, отличившихся во время операции в Сирии, Владимир Путин сообщил, что дал указание ФСБ «действовать в рамках закона» при задержании террористов, но «при угрозе жизни и здоровью сотрудников действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте».
Также глава государства назвал терактом взрыв, который накануне вечером прогремел в камере хранения супермаркета в Петербурге, отметив, что недавно ФСБ пресекла еще одну попытку теракта.
При этом Песков подчеркнул, что столь жесткие слова президента «означают жесткое намерение продолжать последовательные и целенаправленные действия по борьбе с терроризмом».
Напомним, ранее сегодня на церемонии награждения российских военнослужащих, отличившихся во время операции в Сирии, Владимир Путин сообщил, что дал указание ФСБ «действовать в рамках закона» при задержании террористов, но «при угрозе жизни и здоровью сотрудников действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте».
Также глава государства назвал терактом взрыв, который накануне вечером прогремел в камере хранения супермаркета в Петербурге, отметив, что недавно ФСБ пресекла еще одну попытку теракта.
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