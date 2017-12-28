Пойманный благодаря звонку из багажника педофил получил пожизненное

Уроженца Краснокамска (Пермский край) осудили за изнасилования детей и убийство
7-летнего мальчика.
30-летний мужчина признан виновным в нападении на трех девочек и трех мальчиков. Суд приговорил педофила к пожизненному лишению свободы.
Установлено, что первое нападение злоумышленник совершил весной 2011 года. Мужчина надругался над двумя мальчиками, которые гуляли в лесу в пригороде Краснокамска. В октябре 2013 года педофил похитил первоклассника, вывез его в безлюдное место, а потом изнасиловал 7-летнего ребенка. После этого мужчина убил мальчика и закопал его тело на дачном участке.
Через три года педофил переехал жить в Оренбург. В январе 2017 года мужчина, находясь под воздействием наркотиков и алкоголя, напал на 9-летнюю и 11-летнюю девочек, однако они принялись громко кричать, чем отпугнули педофила. В тот же день злоумышленник похитил проходившую по улице 12-летнюю школьницу, затолкал ее в багажник и вывез на окраину города, где надругался над ребенком.
Поймать педофила удалось благодаря тому, что школьница из багажника смогла дозвониться до матери и сообщить ей о происходящем. После этого волонтеры смогли найти автомобиль, в котором находилась похищенная девочка и педофил. Девочка была доставлена в медучреждение, а мужчина задержан, сообщили в управлении СК по Пермскому краю.
Установлено, что первое нападение злоумышленник совершил весной 2011 года. Мужчина надругался над двумя мальчиками, которые гуляли в лесу в пригороде Краснокамска. В октябре 2013 года педофил похитил первоклассника, вывез его в безлюдное место, а потом изнасиловал 7-летнего ребенка. После этого мужчина убил мальчика и закопал его тело на дачном участке.
Через три года педофил переехал жить в Оренбург. В январе 2017 года мужчина, находясь под воздействием наркотиков и алкоголя, напал на 9-летнюю и 11-летнюю девочек, однако они принялись громко кричать, чем отпугнули педофила. В тот же день злоумышленник похитил проходившую по улице 12-летнюю школьницу, затолкал ее в багажник и вывез на окраину города, где надругался над ребенком.
Поймать педофила удалось благодаря тому, что школьница из багажника смогла дозвониться до матери и сообщить ей о происходящем. После этого волонтеры смогли найти автомобиль, в котором находилась похищенная девочка и педофил. Девочка была доставлена в медучреждение, а мужчина задержан, сообщили в управлении СК по Пермскому краю.
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