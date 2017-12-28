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    СК: следователи рассматривают теракт как версию взрыва в магазине в Петербурге

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    • Фото: НАК
    СК: следователи рассматривают теракт как версию взрыва в магазине в Петербурге

    СК: следователи рассматривают теракт как версию взрыва в магазине в Петербурге

    СК: следователи рассматривают теракт как версию взрыва в магазине в Петербурге
  • Фото: НАК

    • В СК заявили, что рассматривают все версии взрыва в петербургском супермаркете, включая теракт.

    Следователи рассматривают все версии взрыва в супермаркете в Санкт-Петербурге, в том числе версию теракта. Об этом в четверг сообщила «Интерфаксу» официальный представитель СК Светлана Петренко.

    Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «Следствие по взрыву в Петербурге находится в активной стадии, отрабатываются все версии произошедшего, включая теракт».

    Напомним, взрыв в магазине на Кондратьевском проспекте произошел накануне вечером. По предварительным данным СКР, причиной ЧП стало устройство, начиненное поражающими элементами. Его мощность оценивается в 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

    смотретьПосле взрыва в Петербурге в крупных магазинах усилят меры безопасности
    После взрыва в Петербурге в крупных магазинах усилят меры безопасности
    По уточненным данным, при взрыве пострадали 13 человек, детей среди них нет. К настоящему времени в больницах остаются шесть раненых. По факту взрыва СК возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом». Президент РФ Владимир Путин в четверг утром назвал взрыв терактом.

    смотретьПодозреваемый в совершении взрыва в Петербурге попал на видео
    Подозреваемый в совершении взрыва в Петербурге попал на видео
    Сообщалось, что подозреваемый в этом преступлении попал в объектив камеры наблюдения. На записи видно, как мужчина зашел в магазин под видом покупателя и оставил камере хранения рюкзак, проследовал в торговую галерею, сделал вид, что приценивается к товарам, а затем вышел без рюкзака.

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