Замуж за иностранца: как россиянки попадают в сети брачных аферистов

Жертвой брачного афериста, говорят эксперты, может стать кто угодно. Ведь на первый взгляд их не определить. А когда жених оказывается еще и иностранцем, сохранить трезвую голову многим дамам особенно трудно.
Бесчисленное количество сайтов и форумов кишат историями женщин, попавших в облако брачного обмана. Многие выкладывают фотографии, имена и паспортные данные зарубежных мошенников, но их все равно меньше не становится. На доверчивости наших соотечественниц некоторые импортные женихи уже сколотили целое состояние.
Она говорит, что все простила и забыла. Но сердце не обманешь. Даже после расставания Татьяна хранит дома их свадебное фото и не может стереть Валида ни из своей головы, ни из памяти ноутбука. Их роман разгорелся под жарким африканским солнцем. К ногам туристки из России египтянин Валид положил сначала пирамиды, а потом и свое сердце. Называл Татьяну «хабиби» (любимая), окружил ее теплом и заботой. Очарованную 50-летнюю женщину не смутило, что возлюбленный ее вдвое моложе.
Татьяна: «Много говорил о любви, и уже начал на второй день меня убеждать, что надо жениться».
В следующий раз любящие сердца соединились уже в России. Татьяна показала Валиду зиму и русское гостеприимство. Питание, проживание и прочие радости жизни — по программе «все включено». Заморский жених не стеснялся брать деньги. По подсчетам Татьяны, на восточного принца она потратила почти полмиллиона, а он, освоившись в России, нашел себе помоложе.
По словам психологов, у русских женщин к зарубежным женихам особая страсть. Чуть ли не каждая третья мечтает о заграничной сказке и, как только на жизненном горизонте появляется иностранец, теряет голову и готова верить каждому его слову.
Анета Орлова, психолог: «Выйти замуж за иностранца вполне может стать спасительной идеей. Женщины думают: здесь я выйти замуж не могу, потому что большая конкуренция, и сами себя убеждают, что у нас мужчины не такие хорошие, придумывают себе массу разных аргументов, для того чтобы не переживать за то, что здесь не получается, и устремить фокус внимания на мужчин из других стран».
Брак с иностранцем, говорят эксперты, многие россиянки почему-то неизменно воспринимают как путевку в роскошную жизнь. Якобы там мужчины другие и сделаны из другого теста. А между тем на доверчивых одиноких женщинах только за прошлый год иностранные аферисты заработали 23 миллиона долларов.
Цель профессиональных женихов — не чувства, а деньги. И выманивать их они будут под разными предлогами. Ради наживы брачные аферисты готовы обманывать, манипулировать, выдавать себя за других людей, заманивать обещаниями подарков и переезда на ПМЖ в роскошный особняк. По словам специалистов, это уже целая индустрия, мошенники работают на потоке, и на уловки попасться очень легко.
Как в погоне за счастьем россиянки попадают в сети брачного обмана? Сколько стоит любовь заморских женихов? Почему натовские генералы поголовно бросились искать себе жен из России? Кто из высокопоставленных чинов законтачил с нашими соотечественницами? И что на самом деле скрывается за брачными аккаунтами в социальных сетях? Ответы на эти вопросы — в выпуске программы «ЧП. Расследование».
Она говорит, что все простила и забыла. Но сердце не обманешь. Даже после расставания Татьяна хранит дома их свадебное фото и не может стереть Валида ни из своей головы, ни из памяти ноутбука. Их роман разгорелся под жарким африканским солнцем. К ногам туристки из России египтянин Валид положил сначала пирамиды, а потом и свое сердце. Называл Татьяну «хабиби» (любимая), окружил ее теплом и заботой. Очарованную 50-летнюю женщину не смутило, что возлюбленный ее вдвое моложе.
Татьяна: «Много говорил о любви, и уже начал на второй день меня убеждать, что надо жениться».
В следующий раз любящие сердца соединились уже в России. Татьяна показала Валиду зиму и русское гостеприимство. Питание, проживание и прочие радости жизни — по программе «все включено». Заморский жених не стеснялся брать деньги. По подсчетам Татьяны, на восточного принца она потратила почти полмиллиона, а он, освоившись в России, нашел себе помоложе.
По словам психологов, у русских женщин к зарубежным женихам особая страсть. Чуть ли не каждая третья мечтает о заграничной сказке и, как только на жизненном горизонте появляется иностранец, теряет голову и готова верить каждому его слову.
Анета Орлова, психолог: «Выйти замуж за иностранца вполне может стать спасительной идеей. Женщины думают: здесь я выйти замуж не могу, потому что большая конкуренция, и сами себя убеждают, что у нас мужчины не такие хорошие, придумывают себе массу разных аргументов, для того чтобы не переживать за то, что здесь не получается, и устремить фокус внимания на мужчин из других стран».
Брак с иностранцем, говорят эксперты, многие россиянки почему-то неизменно воспринимают как путевку в роскошную жизнь. Якобы там мужчины другие и сделаны из другого теста. А между тем на доверчивых одиноких женщинах только за прошлый год иностранные аферисты заработали 23 миллиона долларов.
Цель профессиональных женихов — не чувства, а деньги. И выманивать их они будут под разными предлогами. Ради наживы брачные аферисты готовы обманывать, манипулировать, выдавать себя за других людей, заманивать обещаниями подарков и переезда на ПМЖ в роскошный особняк. По словам специалистов, это уже целая индустрия, мошенники работают на потоке, и на уловки попасться очень легко.
Как в погоне за счастьем россиянки попадают в сети брачного обмана? Сколько стоит любовь заморских женихов? Почему натовские генералы поголовно бросились искать себе жен из России? Кто из высокопоставленных чинов законтачил с нашими соотечественницами? И что на самом деле скрывается за брачными аккаунтами в социальных сетях? Ответы на эти вопросы — в выпуске программы «ЧП. Расследование».
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