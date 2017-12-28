Раненные при теракте в Петербурге получат по 300 тысяч рублей

Правительством #спб,по распоряжению Губернатора Г.Полтавченко,

будут произведены выплаты пострадавшим при вчерашнем теракте. Сумма выплат составит 300 тысяч рублей каждому из пострадавших.Выплаты будут произведены из резервного фонда Губернатора СПб.