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    Раненные при теракте в Петербурге получат по 300 тысяч рублей

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    • Фото: НАК
    Раненные при теракте в Петербурге получат по 300 тысяч рублей

    Раненные при теракте в Петербурге получат по 300 тысяч рублей

    Раненные при теракте в Петербурге получат по 300 тысяч рублей
  • Фото: НАК

    • Выплаты пострадавшим во время теракта в петербургском супермаркете будут выплачиваться из резервного фонда губернатора.

    О материальной помощи, которую выплатят раненным во время взрыва в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге, сообщается в Twitter главы пресс-службы губернатора Санкт-Петербурга Геннадия Полтавченко.

    Андрей Кибитов, глава пресс-службы губернатора Санкт-Петербурга: «Правительством Санкт-Петербурга по распоряжению губернатора Георгия Полтавченко будут произведены выплаты пострадавшим при вчерашнем теракте. Сумма выплат составит 300 тысяч рублей каждому из пострадавших».




    Взрыв в магазине в Петербурге произошел накануне вечером. Бомба была заложена в ячейку камеры хранения. Пострадали 13 человек. Двое пострадавших уже выписаны из больницы, сейчас в стационарах остаются шесть человек.

    смотретьПосле взрыва в Петербурге в крупных магазинах усилят меры безопасности
    После взрыва в Петербурге в крупных магазинах усилят меры безопасности
    Ранее по факту взрыва было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. Однако сегодня президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее в супермаркете терактом. Он поручил ФСБ при задержании террористов действовать в рамках закона, но при угрозе жизни правоохранителей в плен никого не брать, а ликвидировать преступников на месте.

    смотретьПодозреваемый в совершении взрыва в Петербурге попал на видео
    Подозреваемый в совершении взрыва в Петербурге попал на видео
    Известно, что подозреваемый в этом преступлении попал в объектив камеры наблюдения. На записи видно, как мужчина зашел в магазин под видом покупателя и оставил камере хранения рюкзак, проследовал в торговую галерею, сделал вид, что приценивается к товарам, затем вышел без рюкзака.

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