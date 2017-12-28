Раненные при теракте в Петербурге получат по 300 тысяч рублей

Выплаты пострадавшим во время теракта в петербургском супермаркете будут выплачиваться из резервного фонда губернатора.
О материальной помощи, которую выплатят раненным во время взрыва в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге, сообщается в Twitter главы пресс-службы губернатора Санкт-Петербурга Геннадия Полтавченко.
Андрей Кибитов, глава пресс-службы губернатора Санкт-Петербурга: «Правительством Санкт-Петербурга по распоряжению губернатора Георгия Полтавченко будут произведены выплаты пострадавшим при вчерашнем теракте. Сумма выплат составит 300 тысяч рублей каждому из пострадавших».
Взрыв в магазине в Петербурге произошел накануне вечером. Бомба была заложена в ячейку камеры хранения. Пострадали 13 человек. Двое пострадавших уже выписаны из больницы, сейчас в стационарах остаются шесть человек.
Ранее по факту взрыва было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. Однако сегодня президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее в супермаркете терактом. Он поручил ФСБ при задержании террористов действовать в рамках закона, но при угрозе жизни правоохранителей в плен никого не брать, а ликвидировать преступников на месте.
Известно, что подозреваемый в этом преступлении попал в объектив камеры наблюдения. На записи видно, как мужчина зашел в магазин под видом покупателя и оставил камере хранения рюкзак, проследовал в торговую галерею, сделал вид, что приценивается к товарам, затем вышел без рюкзака.
Андрей Кибитов, глава пресс-службы губернатора Санкт-Петербурга: «Правительством Санкт-Петербурга по распоряжению губернатора Георгия Полтавченко будут произведены выплаты пострадавшим при вчерашнем теракте. Сумма выплат составит 300 тысяч рублей каждому из пострадавших».
Правительством #спб,по распоряжению Губернатора Г.Полтавченко,— Andrey Kibitov (@Kibitov_Andrey) 28 декабря 2017 г.
будут произведены выплаты пострадавшим при вчерашнем теракте. Сумма выплат составит 300 тысяч рублей каждому из пострадавших.Выплаты будут произведены из резервного фонда Губернатора СПб.
Взрыв в магазине в Петербурге произошел накануне вечером. Бомба была заложена в ячейку камеры хранения. Пострадали 13 человек. Двое пострадавших уже выписаны из больницы, сейчас в стационарах остаются шесть человек.
Ранее по факту взрыва было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. Однако сегодня президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее в супермаркете терактом. Он поручил ФСБ при задержании террористов действовать в рамках закона, но при угрозе жизни правоохранителей в плен никого не брать, а ликвидировать преступников на месте.
Известно, что подозреваемый в этом преступлении попал в объектив камеры наблюдения. На записи видно, как мужчина зашел в магазин под видом покупателя и оставил камере хранения рюкзак, проследовал в торговую галерею, сделал вид, что приценивается к товарам, затем вышел без рюкзака.
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