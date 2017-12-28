Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
Онлайн на сайте
Брифинг Марии Захаровой
    •  

    В Томске трое пострадали при падении лифта: фото

    комментировать
    • Фото: pss.tomsk.ru
    В Томске трое пострадали при падении лифта: фото

    В Томске трое пострадали при падении лифта: фото

    В Томске трое пострадали при падении лифта: фото
  • Фото: pss.tomsk.ru

    • Трое рабочих получили травмы из-за инцидента с лифтом в двухэтажном здании в Томске.

    ЧП случилось сегодня утром в производственном помещении дома на Дальне-Ключевской улице. Трое рабочих решили спуститься на грузовой платформе, однако пятимиллиметровый трос не выдержал. Из-за этого лифт с рабочими рухнул.

    Все результате все трое получили различные травмы. Двое рабочих госпитализированы с подозрением на переломы ног, сообщили в Томской областной поисково-спасательной службе.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru