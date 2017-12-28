В Томске трое пострадали при падении лифта: фото

Трое рабочих получили травмы
из-за инцидента с лифтом в двухэтажном здании в Томске.
ЧП случилось сегодня утром в производственном помещении дома на Дальне-Ключевской улице. Трое рабочих решили спуститься на грузовой платформе, однако пятимиллиметровый трос не выдержал. Из-за этого лифт с рабочими рухнул.
Все результате все трое получили различные травмы. Двое рабочих госпитализированы с подозрением на переломы ног, сообщили в Томской областной поисково-спасательной службе.
Все результате все трое получили различные травмы. Двое рабочих госпитализированы с подозрением на переломы ног, сообщили в Томской областной поисково-спасательной службе.
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