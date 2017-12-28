СМИ: задержанный стрелок с фабрики «Меньшевик» заявил о самообороне

Бывший владелец фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов заявил правоохранителям, что открыл стрельбу в целях самообороны.
По словам источника «Интерфакса», Аверьянов, который был задержан сегодня рано утром, дал предварительные показания, объяснив, что открыл огонь из карабина «Сайга» после того, как один из пришедших представителей взыскателя направил пистолет в его сторону. Это экс-владелец фабрики расценил как непосредственную угрозу своей жизни.
В результате перестрелки смертельное ранение получил один из посетителей, 31-летний охранник Алексей Осипов. Всего Аверьянов выстрелил шесть раз. Из пистолета же было выпущено 15 пуль. В настоящий момент пистолет изъят и направлен на экспертизу.
Напомним, перестрелка на территории кондитерской фабрики «Меньшевик» произошла утром 27 декабря. Прибывшие на место стражи порядка не обнаружили подозреваемого в зданиях «Меньшевика».
Для розыска стрелка в столице были объявлены планы «Перехват» и «Сирена». Задержать Аверьянова удалось сегодня утром на улице Правды на складе бывшей типографии газеты «Правда».
В результате перестрелки смертельное ранение получил один из посетителей, 31-летний охранник Алексей Осипов. Всего Аверьянов выстрелил шесть раз. Из пистолета же было выпущено 15 пуль. В настоящий момент пистолет изъят и направлен на экспертизу.
Напомним, перестрелка на территории кондитерской фабрики «Меньшевик» произошла утром 27 декабря. Прибывшие на место стражи порядка не обнаружили подозреваемого в зданиях «Меньшевика».
Для розыска стрелка в столице были объявлены планы «Перехват» и «Сирена». Задержать Аверьянова удалось сегодня утром на улице Правды на складе бывшей типографии газеты «Правда».
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