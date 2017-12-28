Онищенко призвал отказаться от оливье и селедки под шубой на Новый год

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал во время новогодних праздников в России отказаться от традиционных салатов оливье и селедка под шубой, заменив их свежими растительными продуктами.
По мнению бывшего главного санитарного врача, «прошло то время, когда мы ели салат оливье и селедку под шубой».
Депутат напомнил, что сейчас у всех православных — строгий пост, который подразумевает употребление только растительной пищи, без жирного майонеза, передает РИА Новости.
Геннадий Онищенко, депутат: «Переходите на естественные продукты… растительную, здоровую пищу надо есть, слава богу, она сейчас доступна, соленого меньше надо есть, сладкого тоже».
Онищенко также напомнил, что россиянам стоит воздержаться и от употребления крепкого алкоголя — максимум бокал шампанского.
Геннадий Онищенко: «Есть очень ограниченно, скромную пищу, не объедаться. Постараться воздержаться вообще от возлияний, я уж не говорю о том, чтобы кто-то пил крепкие напитки, ну, может быть, бокал шампанского разрешить — под бой курантов поздравить своих близких».
Ранее ученые из Сибирского государственного медицинского университета предложили россиянам изменить рецепт оливье, исключив из него огурцы и колбасу.
Депутат напомнил, что сейчас у всех православных — строгий пост, который подразумевает употребление только растительной пищи, без жирного майонеза, передает РИА Новости.
Геннадий Онищенко, депутат: «Переходите на естественные продукты… растительную, здоровую пищу надо есть, слава богу, она сейчас доступна, соленого меньше надо есть, сладкого тоже».
Онищенко также напомнил, что россиянам стоит воздержаться и от употребления крепкого алкоголя — максимум бокал шампанского.
Геннадий Онищенко: «Есть очень ограниченно, скромную пищу, не объедаться. Постараться воздержаться вообще от возлияний, я уж не говорю о том, чтобы кто-то пил крепкие напитки, ну, может быть, бокал шампанского разрешить — под бой курантов поздравить своих близких».
Ранее ученые из Сибирского государственного медицинского университета предложили россиянам изменить рецепт оливье, исключив из него огурцы и колбасу.
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