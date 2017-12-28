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    У экс-губернатора Белых диагностировали предынсультное состояние

    7 комментариев
    • Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС
    У <nobr>экс-губернатора</nobr> Белых диагностировали предынсультное состояние

    У экс-губернатора Белых диагностировали предынсультное состояние

    У <nobr>экс-губернатора</nobr> Белых диагностировали предынсультное состояние
  • Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

    • Экс-губернатору Кировской области Никите Белых, обвиняемому в коррупции, в очередной раз вызвали скорую в зал суда, сообщил адвокат Андрей Грохотов.

    По словам адвоката, Белых вызвали скорую в суд, после осмотра медики диагностировали у экс-губернатора предынсультное состояние.

    Андрей Грохотов, адвокат: «Вчера мы до самой ночи работали в режиме видеосвязи со свидетелем из Кирова, так как Никита Юрьевич целый день провел без еды, только таблетки и вода, у него поднялось давление, и в суд была вызвана скорая, которая диагностировала у него прединсультное состояние».

    Адвокат добавил, что судебный процесс начался с двухчасовым опозданием, так как Белых «целый день возили по городу», передает РИА Новости.

    смотретьСуд продлил арест экс-губернатору Никите Белых
    Суд продлил арест экс-губернатору Никите Белых
    Напомним, Никиту Белых задержали в одном из московских ресторанов 24 июня при получении крупной взятки. По версии следствия, в 2012–2016 годах Белых лично и через посредников получил взятки на общую сумму 600 тысяч евро.

    Вскоре после задержания президент России Владимир Путин снял его с должности губернатора в связи с утратой доверия.


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