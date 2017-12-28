У экс-губернатора Белых диагностировали предынсультное состояние

Экс-губернатору Кировской области Никите Белых, обвиняемому в коррупции, в очередной раз вызвали скорую в зал суда, сообщил адвокат Андрей Грохотов.
По словам адвоката, Белых вызвали скорую в суд, после осмотра медики диагностировали у экс-губернатора предынсультное состояние.
Андрей Грохотов, адвокат: «Вчера мы до самой ночи работали в режиме видеосвязи со свидетелем из Кирова, так как Никита Юрьевич целый день провел без еды, только таблетки и вода, у него поднялось давление, и в суд была вызвана скорая, которая диагностировала у него прединсультное состояние».
Адвокат добавил, что судебный процесс начался с двухчасовым опозданием, так как Белых «целый день возили по городу», передает РИА Новости.
Напомним, Никиту Белых задержали в одном из московских ресторанов 24 июня при получении крупной взятки. По версии следствия, в 2012–2016 годах Белых лично и через посредников получил взятки на общую сумму 600 тысяч евро.
Вскоре после задержания президент России Владимир Путин снял его с должности губернатора в связи с утратой доверия.
Андрей Грохотов, адвокат: «Вчера мы до самой ночи работали в режиме видеосвязи со свидетелем из Кирова, так как Никита Юрьевич целый день провел без еды, только таблетки и вода, у него поднялось давление, и в суд была вызвана скорая, которая диагностировала у него прединсультное состояние».
Адвокат добавил, что судебный процесс начался с двухчасовым опозданием, так как Белых «целый день возили по городу», передает РИА Новости.
Напомним, Никиту Белых задержали в одном из московских ресторанов 24 июня при получении крупной взятки. По версии следствия, в 2012–2016 годах Белых лично и через посредников получил взятки на общую сумму 600 тысяч евро.
Вскоре после задержания президент России Владимир Путин снял его с должности губернатора в связи с утратой доверия.
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