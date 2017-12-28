Ткацкая фабрика в провинции Дамаск пытается нарастить объемы производства

Важным этапом антитеррористической кампании в Сирии были масштабные операции по разминированию территории. В числе зачищенных от взрывоопасных предметов оказалась и крупнейшая в провинции Дамаск ткацкая фабрика. В цеха вернулись работники, правда, в усеченном составе. Одни специалисты бежали от боевиков, другие погибли, сражаясь в рядах сирийской армии. Те, кто уже встал за станки, уверяют, что скоро предприятие выйдет на довоенные объемы производства.

Крепкая нервная система — главное условие при трудоустройстве в цех. Прядильные станки — швейцарские, но сделаны еще в середине прошлого столетия, поэтому работницы каждый день совершают подвиг. Восемь тысяч нитей они должны перебирать вручную при зарплате в 90 долларов.



Али Махмуд, директор текстильной фабрики: «В Сирии проблемы с безработицей, а у меня на фабрике катастрофический кадровый голод — работать некому, не хватает 300 человек, чтобы выйти хотя бы на довоенный уровень».



Суад Ахмед работает на фабрике двадцатый год. И сейчас она трудится минимум за пятерых. Говорит, что даже во время войны в Дамаске было легче — сирийские солдаты защищали фабрику вместе с персоналом, но все работники были на своих местах, а потом многие мужчины ушли с армией бить террористов на других фронтах.



Сауд Ахмед, работница текстильной фабрики: «Я понимаю, что все это ради нашей страны. Но как решить проблему нехватки персонала — большой вопрос. Для нас как для важнейшего предприятия всей Сирии это большая проблема».



Вариантов решения проблемы — два: современные станки или повышение зарплат, но ни на то, ни на другое денег пока нет. Как передает корреспондент Анатолий Майоров, здесь могут сделать любую ткань из хлопка, но пока все они цвета хаки. Госзаказ для армии — единственный источник дохода предприятия, которое также делает медицинскую вату и бинты. Но без заказов для гражданской сферы фабрике не выжить. Золотые годы были, когда сирийские простыни продавали Советскому Союзу, после его распада — Египту и Ирану. А сейчас внешний рынок полностью закрыт, к тому же случаются перебои с поставками сырья из Азии.



Хотя потенциальная способность производства — 7 миллионов метров ткани в год, каждый метр — это коллективный подвиг на сплошном энтузиазме. Сейчас здесь открыты любому международному контракту, но на переговоры пока не приглашают, так как у водонапорной вышки, что в 400 метрах по прямой, стоят группировки вооруженной оппозиции.