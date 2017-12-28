Дом-музей Марины и Анастасии Цветаевых открыли после реконструкции

Во Владимирской области вновь открыли музей Марины и Анастасии Цветаевых. Он был на реконструкции последние 3 года. Знаменитый сельский дом середины XIX века спасли от уничтожения благодаря телекомпании НТВ. После репортажа о том, как в здании рушатся потолки и протекает крыша, местные власти дали на реставрацию больше 7 миллионов рублей.
Глядя на эти большие светлые помещения с множеством посетителей, сложно представить, что еще 4,5 года назад потолки здесь были обрушены, а сотрудники музея не пускали людей внутрь, опасаясь за их жизни.
О бедственном положении самого первого в нашей стране музея Марины и Анастасии Цветаевых узнала редактор НТВ Елена Савельева. На следующее утро, преодолев сопротивление директора музея, рискуя оказаться под деревянными бревнами, съемочная группа все же зашла внутрь.
Остатки кровли были изъедены грибком, после дождя вода потоком струилась на остатки поломанной мебели, на которой когда-то сидели Цветаевы. Центральный вход покосился, зайти или выйти не удавалось, дверь заклинило, внутри — темнота. В столовой обвалились потолки, вся конструкция держалась на двух печных трубах.
Как только сюжет вышел в эфир, в старинную усадьбу приехала губернатор Владимирской области Светлана Орлова, чтобы лично убедиться, что дому Цветаевых действительно грозит разрушение. Она, оставив свиту, не побоялась зайти в здание и в тот же день распорядилась выделить средства на восстановление дома-музея. Спустя четыре года состоялось открытие. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Ивлиева.
О бедственном положении самого первого в нашей стране музея Марины и Анастасии Цветаевых узнала редактор НТВ Елена Савельева. На следующее утро, преодолев сопротивление директора музея, рискуя оказаться под деревянными бревнами, съемочная группа все же зашла внутрь.
Остатки кровли были изъедены грибком, после дождя вода потоком струилась на остатки поломанной мебели, на которой когда-то сидели Цветаевы. Центральный вход покосился, зайти или выйти не удавалось, дверь заклинило, внутри — темнота. В столовой обвалились потолки, вся конструкция держалась на двух печных трубах.
Как только сюжет вышел в эфир, в старинную усадьбу приехала губернатор Владимирской области Светлана Орлова, чтобы лично убедиться, что дому Цветаевых действительно грозит разрушение. Она, оставив свиту, не побоялась зайти в здание и в тот же день распорядилась выделить средства на восстановление дома-музея. Спустя четыре года состоялось открытие. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Ивлиева.
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