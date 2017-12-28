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    Команда НТВ привезла в тульский интернат подарки от Деда Мороза. дети и подростки, Новый год, НТВ, Тульская область, интернаты, торжества и праздники, Дед Мороз. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКоманда НТВ привезла в тульский интернат подарки от Деда Мороза

    Команда НТВ привезла в тульский интернат подарки от Деда Мороза

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    Команда НТВ привезла в тульский интернат подарки от Деда Мороза

    Команда НТВ привезла в тульский интернат подарки от Деда Мороза

    Команда НТВ привезла в тульский интернат подарки от Деда Мороза

      Дед Мороз вместе с командой НТВ продолжает свое путешествие по стране. Зимний волшебник уже прибыл в Ярославль, где его ждет насыщенная программа, поэтому часть полномочий пришлось переложить на плечи помощников.

      Перед Новым годом у Деда Мороза очень напряженный график, поэтому побывать везде, где его ждут, он никак не успеет. Собранные в огромный мешок подарки зимний волшебник отправил с командой НТВ в Тульскую область к ребятам, которые встретят праздник в интернате.

      К зданию школы-интерната в Новомосковске подъехал целый грузовик с подарками. Мальчишки побежали разгружать его, да так торопились, что некоторые даже забыли куртки надеть. Запаковывать в коробки счастье пока даже Дед Мороз не научился, но самокаты, ролики, игрушки, о которых его просили, доставлены к новогодним праздникам. Подробности — в репортаже корреспондента Дины Ивановой

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