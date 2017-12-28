Семь человек спасли при тушении пожара на северо-востоке Москвы

Пожарные спасли семь человек при тушении пожара в квартире на
северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
Пресс-служба ГУ МЧС: «Пожар произошел в квартире на втором этаже дома 8А по улице Конёнкова на площади 20 кв. м. В ходе работ по тушению пожара пожарными было спасено семь человек».
Троих спасенных передали для осмотра медикам, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Причины возгорания устанавливаются.
Ранее сообщалось о пожаре на дизайн-заводе «Флакон» в Москве. Из здания эвакуировали 30 человек.
Троих спасенных передали для осмотра медикам, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Причины возгорания устанавливаются.
Ранее сообщалось о пожаре на дизайн-заводе «Флакон» в Москве. Из здания эвакуировали 30 человек.
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