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    Три грузовика столкнулись в Новосибирской области

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    Три грузовика столкнулись в Новосибирской области

    Три грузовика столкнулись в Новосибирской области

    Авария с участием трех грузовиков произошла на трассе «Чуйский тракт» в Новосибирской области. Движение на участке временно ограничено. Об этом сообщает федеральное управление автодорог «Сибирь».

    Пресс-служба «Сибуправтодор»: «В связи с ДТП на километре 126 (Новосибирская область, Черепановский район) с участием трех грузовых машин и нахождением их на проезжей части движение транспорта осуществляется по двум объездным дорогам: в сторону Новосибирска — через поселок Южный, в сторону Барнаула — через поле (500 метров)».

    Дорожники принимают экстренные меры по эвакуации автомобилей. Водителей просят быть внимательными.

    Отмечается, что в ночь на четверг в Новосибирской области были сложные погодные условия — сильный ветер и снегопад. «Сибуправтодор» с 00:30 по 05:00 по местному времени ограничивал движение по трассе Р-256 «Чуйский тракт» междугородних пассажирских автобусов.

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