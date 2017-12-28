Падение с Олимпа: почему США теряют экономическое лидерство

Громкую для мировой экономики новость сегодня сообщили эксперты из Лондона. Все слышали, конечно, мнения специалистов о том, что США стремительно теряют глобальное экономическое лидерство. Лондонский центр исследований проблем экономики и бизнеса назвал даже точный год падения Штатов с экономического Олимпа — 2032-й . А их место займет Китай.

Один из авторов исследования, экономист Пабло Шах объяснил, что прогноз о будущем лидерстве Китая основан на расчетах показателей ВВП на следующие 15 лет. И, хотя Америка должна продолжать расти — в 2018 году у нее даже будет экономический толчок — рост Китая намного превысит все эти показатели.



Специалисты отмечают, что сотрудничество с Китаем будет очень выгодно для России. По словам Шаха, в ближайшие годы наша страна еще будет сильно зависеть от природных ресурсов.



Пабло Шах, экономист: «Россия и Киатай близки географически, что дает возможность для крепких торговых отношений. Кроме того, уже есть несколько совместных инфраструктурных проектов. Россия может большую выгоду от сотрудничества с Китаем, который резко увеличивает свою роль на международной арене».



Кстати, надо сказать, что британских ученых с их прогнозом на день обогнал глава МИД РФ. Накануне Сергей Лавров заявил, что Китай скоро станет первой экономикой мира, причем, судя по его выражению, это произойдет «в ближайшее время». Даже раньше, чем предсказывают британцы.