Друзья призывают экс-владельца «Меньшевика» сдаться полиции

Настоящая драма развернулась сегодня на
юго-западе столицы. На кондитерской фабрике «Меньшевик» предприниматель Илья Аверьянов открыл стрельбу. Погиб один человек. Сейчас стрелок в бегах. И друзья, и полицейские призывают его добровольно сдаться.
Кондитерская фабрика «Меньшевик» стала театром боевых действий около 08:00 мск. Генеральный директор Илья Аверьянов, увидев, что некие люди вскрывают двери его предприятия, открыл огонь на поражение. В результате был застрелен сотрудник ЧОПа. Об этом сам Аверьянов рассказал журналистам по телефону, а потом отключил его.
Его адвокат утверждает, что это была самооборона, — и именно для этого Аверьянов купил полуавтоматический карабин «Сайга». По его словам, Аверьянов хладнокровный и уравновешенный человек, который не применил бы оружие без веских оснований. Только вот те, по кому он открыл огонь, оказались судебными приставами при исполнении.
У «Меньшевика» огромные долги. И на 18 января, когда, по злой иронии, Аверьянову исполнится 50, назначен суд по банкротству. Но сейчас сам Аверьянов совершил непоправимое, уверены защитники прав предпринимателей. По их словам, теперь тем, кто пытается захватить его бизнес (если такие и правда есть), будет гораздо легче выполнить задуманное.
Но к бизнес-омбудсменам Аверьянов не обращался. Зато среди его долгов есть и коммунальные — за электричество, воду и газ. И его бывшие сотрудники отзываются о нем совсем не лестно.
Владимир Стариков, бывший подчиненный Аверьянова: «Зарплаты не выплачивались. Он давал нам раз в неделю тысячи по 2 — 3 и все. Достало это, и я ушел оттуда».
На протяжении семи часов оперативные сотрудники обыскивали колоссальную территорию, на которой находится фабрика «Меньшевик». Но найти Аверьянова, который угрожал или применить оружие, или застрелиться, так и не удалось. Оказалось, что он покинул место преступления еще около 09:00 мск, сразу после перестрелки. «Сайгу» бросил на месте.
До сих пор стрелок находится в бегах. И друзья, и полицейские призывают его добровольно сдаться. Ведь к проблемам своей фабрики он внимание уже привлек.
Его адвокат утверждает, что это была самооборона, — и именно для этого Аверьянов купил полуавтоматический карабин «Сайга». По его словам, Аверьянов хладнокровный и уравновешенный человек, который не применил бы оружие без веских оснований. Только вот те, по кому он открыл огонь, оказались судебными приставами при исполнении.
У «Меньшевика» огромные долги. И на 18 января, когда, по злой иронии, Аверьянову исполнится 50, назначен суд по банкротству. Но сейчас сам Аверьянов совершил непоправимое, уверены защитники прав предпринимателей. По их словам, теперь тем, кто пытается захватить его бизнес (если такие и правда есть), будет гораздо легче выполнить задуманное.
Но к бизнес-омбудсменам Аверьянов не обращался. Зато среди его долгов есть и коммунальные — за электричество, воду и газ. И его бывшие сотрудники отзываются о нем совсем не лестно.
Владимир Стариков, бывший подчиненный Аверьянова: «Зарплаты не выплачивались. Он давал нам раз в неделю тысячи по 2 — 3 и все. Достало это, и я ушел оттуда».
На протяжении семи часов оперативные сотрудники обыскивали колоссальную территорию, на которой находится фабрика «Меньшевик». Но найти Аверьянова, который угрожал или применить оружие, или застрелиться, так и не удалось. Оказалось, что он покинул место преступления еще около 09:00 мск, сразу после перестрелки. «Сайгу» бросил на месте.
До сих пор стрелок находится в бегах. И друзья, и полицейские призывают его добровольно сдаться. Ведь к проблемам своей фабрики он внимание уже привлек.
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