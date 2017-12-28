После взрыва в Петербурге в больницах остаются 4 человека

По факту взрыва в петербургском супермаркете СК возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». К счастью, убийства не случилось — все живы. За медицинской помощью обратились 10 человек. Четверо из них до сих пор остаются в больницах.
Один человек при взрыве в «Перекрестке» получил серьезные ранения. Но его жизни ничто не угрожает.
В настоящее время супермаркет оцеплен. Окна закрыты от любопытных глаз специальными щитами, внутри продолжаются следственные действия. Тип сработавшего взрывного устройства устанавливается. Пока точно известно только то, что мощность устройства составляла примерно 200 граммов в тротиловом эквиваленте.
Напомним, взрыв произошел в камере хранения супермаркета на Кондратьевском проспекте. По данным следствия, сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.
После случившегося компания X5 Retail Group, управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», пообещала усилить контроль за подозрительными предметами в магазинах. Это коснется и вещей, которые оставляют в камерах хранения.
В настоящее время супермаркет оцеплен. Окна закрыты от любопытных глаз специальными щитами, внутри продолжаются следственные действия. Тип сработавшего взрывного устройства устанавливается. Пока точно известно только то, что мощность устройства составляла примерно 200 граммов в тротиловом эквиваленте.
Напомним, взрыв произошел в камере хранения супермаркета на Кондратьевском проспекте. По данным следствия, сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.
После случившегося компания X5 Retail Group, управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», пообещала усилить контроль за подозрительными предметами в магазинах. Это коснется и вещей, которые оставляют в камерах хранения.
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