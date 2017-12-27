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    Пожарные проверяют сообщение о возгорании в комплексе «Флакон» в Москве

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    Пожарные проверяют сообщение о возгорании в комплексе «Флакон» в Москве

    Пожарные проверяют сообщение о возгорании в комплексе «Флакон» в Москве

    В экстренные службы поступила информация о пожаре на территории комплекса дизайн-завода «Флакон».

    По словам источника ТАСС, спасатели проверяют сообщения о пожаре во «Флаконе», который располагается на севере столицы. По предварительным данным, со второго этажа здания идет густой черный дым. Из помещений эвакуируются люди.

    Источник: «Поступила информация о возгорании по адресу Большая Новодмитровская улица, дом 36, строение 2».

    По этому адресу находятся дизайн-завод «Флакон», а также ряд магазинов, офисных помещений и редакция телеканала «Дождь».

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