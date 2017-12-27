Суд арестовал экс-офицера СКР по делу Шакро Молодого

Лефортовский суд столицы санкционировал арест начальника правового отдела «Роснефти», бывшего главу СУ СКР по ЦАО Москвы Алексея Крамаренко по делу о взятке от вора в законе Шакро Молодого.
Судья Елена Галиханова объявила, что в отношении Крамаренко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 февраля 2018 года, сообщает РИА Новости.
Напомним, Крамаренко фигурирует в деле о взятке 500 тысяч евро, полученной за переквалификацию уголовного дела и освобождение криминального авторитета Александра Кочуйкова по прозвищу Итальянец. Он считается одним из приближенных вора в законе Захария Калашова, известного как Шакро Молодой.
По версии следствия, Крамаренко дал указание переквалифицировать дело Итальянца по поручению замглавы ГСУ СКР по Москве Дениса Никандрова. Крамаренко передал указание следователю Андрею Бычкову, который переквалифицировал дело с особо тяжкой статьи на статью средней тяжести.
Напомним, Крамаренко фигурирует в деле о взятке 500 тысяч евро, полученной за переквалификацию уголовного дела и освобождение криминального авторитета Александра Кочуйкова по прозвищу Итальянец. Он считается одним из приближенных вора в законе Захария Калашова, известного как Шакро Молодой.
По версии следствия, Крамаренко дал указание переквалифицировать дело Итальянца по поручению замглавы ГСУ СКР по Москве Дениса Никандрова. Крамаренко передал указание следователю Андрею Бычкову, который переквалифицировал дело с особо тяжкой статьи на статью средней тяжести.
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