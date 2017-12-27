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    Суд арестовал экс-офицера СКР по делу Шакро Молодого

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    • Фото: Новодережкин Антон / ТАСС
    Суд арестовал <nobr>экс-офицера</nobr> СКР по делу Шакро Молодого

    Суд арестовал экс-офицера СКР по делу Шакро Молодого

    Суд арестовал <nobr>экс-офицера</nobr> СКР по делу Шакро Молодого
  • Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

    • Лефортовский суд столицы санкционировал арест начальника правового отдела «Роснефти», бывшего главу СУ СКР по ЦАО Москвы Алексея Крамаренко по делу о взятке от вора в законе Шакро Молодого.

    Судья Елена Галиханова объявила, что в отношении Крамаренко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 февраля 2018 года, сообщает РИА Новости.

    Напомним, Крамаренко фигурирует в деле о взятке 500 тысяч евро, полученной за переквалификацию уголовного дела и освобождение криминального авторитета Александра Кочуйкова по прозвищу Итальянец. Он считается одним из приближенных вора в законе Захария Калашова, известного как Шакро Молодой.

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    Высокопоставленного сотрудника СК арестовали по делу о взятке в миллион долларов
    По версии следствия, Крамаренко дал указание переквалифицировать дело Итальянца по поручению замглавы ГСУ СКР по Москве Дениса Никандрова. Крамаренко передал указание следователю Андрею Бычкову, который переквалифицировал дело с особо тяжкой статьи на статью средней тяжести.

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