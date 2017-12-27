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    В Турции неизвестный открыл стрельбу в школе

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    В Турции неизвестный открыл стрельбу в школе

    В Турции неизвестный открыл стрельбу в школе

    Неизвестный открыл огонь в одной из школ на юге Турции. В результате стрельбы пострадали семеро детей.

    Неизвестный вел стрельбу из ружья по группе школьников, которые играли в футбол на поле возле школы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. В результате ранения получили семеро детей.

    Пострадавших школьников доставили в больницу. Сообщается, что их жизнь вне опасности. Полиция разыскивает стрелка.

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