В Турции неизвестный открыл стрельбу в школе

Неизвестный открыл огонь в одной из школ на юге Турции. В результате стрельбы пострадали семеро детей.
Неизвестный вел стрельбу из ружья по группе школьников, которые играли в футбол на поле возле школы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. В результате ранения получили семеро детей.
Пострадавших школьников доставили в больницу. Сообщается, что их жизнь вне опасности. Полиция разыскивает стрелка.
Пострадавших школьников доставили в больницу. Сообщается, что их жизнь вне опасности. Полиция разыскивает стрелка.
Комментарии