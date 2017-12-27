Меркель и Макрон назвали успешным обмен пленными в Донбассе

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон считают успехом процедуру по обмену пленными в Донбассе и приветствуют ее. Об этом говорится в заявлении
пресс-службы кабмина ФРГ в среду.
Из текста заявления: «Канцлер Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон приветствуют сегодняшнюю реализацию договоренностей, принятых трехсторонней контактной группой, об обмене пленных с обеих сторон конфликта на востоке Украине».
Кроме этого, Меркель и Макрон призвали обменять оставшихся пленных, обеспечить полноценный доступ Международного комитета Красного Креста (МККК), а также поддержать МККК в розыске пропавших без вести, сообщает РИА Новости.
В среду в Донбассе прошел самый масштабный обмен пленными с начала конфликта. По предварительным данным, украинская сторона передала ДНР и ЛНР 237 человек. В свою очередь республики отдали 73 человека.
Кроме этого, Меркель и Макрон призвали обменять оставшихся пленных, обеспечить полноценный доступ Международного комитета Красного Креста (МККК), а также поддержать МККК в розыске пропавших без вести, сообщает РИА Новости.
В среду в Донбассе прошел самый масштабный обмен пленными с начала конфликта. По предварительным данным, украинская сторона передала ДНР и ЛНР 237 человек. В свою очередь республики отдали 73 человека.
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