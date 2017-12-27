В Новый год петербургская Биржа превратится в карусель и шкатулку

Петербургские художники показали, какой станет Биржа на новогодних каникулах.

Авторы предстоящего светового шоу в онлайн-режиме сегодня продемонстрировали на макете здания на Васильевском острове, как создается инсталляция. В комнате с занавешенными окнами высвеченная модель сначала стала оживать в ультрафиолете при помощи зубной пасты, а потом акриловых красок.



Расписывать шедевр Тома де Томона будут пять художников. Биржу обещают превратить в карусель, музыкальную шкатулку, ледяную пещеру. Говорят, такой объемный холст предоставляет много возможностей для трансляции элементов современного искусства, чтобы добиться выразительных образов.



Кроме светового шоу на здании Биржи гостей ожидает пиротехнический спектакль, который состоится в акватории Невы. Удивить посетителей обещают и огненным перформансом. Пламя зажгут в Биржевом сквере, где должен будет определиться рекордсмен по выдуванию огня.