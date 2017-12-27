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    Результаты независимой экспертизы позволят сохранить исторический квартал в центре Петербурга. Санкт-Петербург, архитектура, градозащитники Петербурга, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРезультаты независимой экспертизы позволят сохранить исторический квартал в центре Петербурга

    Результаты независимой экспертизы позволят сохранить исторический квартал в центре Петербурга

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    Результаты независимой экспертизы позволят сохранить исторический квартал в центре Петербурга

    Результаты независимой экспертизы позволят сохранить исторический квартал в центре Петербурга

    Результаты независимой экспертизы позволят сохранить исторический квартал в центре Петербурга

      Представитель комитета по строительству сделал важное заявление по домам на Тележной улице.

      Работы в историческом квартале на Тележной улице приостановлены. Дома, которые еще 10 лет назад признали аварийными, пока сносить не будут.

      Такое решение чиновники комитета по строительству приняли вместе с коллегами из комитета по охране памятников после того, как градозащитники представили им результаты независимой экспертизы.

      По словам специалистов, они полностью обследовали стены. Дефекты есть, но они локальные. Поэтому вполне реально сохранить и отремонтировать дореволюционные конструкции. Между тем у города с некой подрядной организацией заключен контракт на обследование и демонтаж зданий. И сейчас необходимо решить вопрос о его расторжении.

      Напомним: городские власти планировали снести исторические дома на Тележной улице. А на этом месте построить молодежный центр.

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