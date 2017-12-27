Семья из США заморозится в азоте, чтобы воскреснуть из мертвых

Житель штата Висконсин Деннис Ковальски решил заморозить себя и членов своей семьи в жидком азоте, чтобы получить «второй шанс на жизнь».

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Ковальски является президентом Института крионики, с которым он и заключил контракт, сообщает Daily Mail. В общей сложности он заплатил 140 тысяч долларов за то, чтобы после смерти его, жену и троих сыновей заморозили в криогенной камере. По словам парамедика, это даст им «шанс на обновленную жизнь в будущем».



После смерти тела Денниса и членов его семьи охладят и перевезут в главное отделение Института крионики в штате Мичиган. Там их кровь заменят антифризом и поместят тела в камеры с жидким азотом. Цена подобной процедуры — 28 тысяч долларов за человека.



Сам Ковальски записался на криогенную заморозку еще 20 лет назад. Теперь он решился «подвергнуть» процедуре свою супругу и детей.



По его словам, на сегодняшний день на заморозку подписались 2000 человек, а 160 тел уже находятся в криогенных камерах.



Деннис Ковальски: «Мы все понимаем, что ничего не гарантировано. Но ведь никто не знает, что ждет нас в будущем».