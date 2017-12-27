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    Bloomberg: самые состоятельные люди мира за год стали богаче на $1 трлн. миллионеры и миллиардеры, рейтинги, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВBloomberg: самые состоятельные люди мира за год стали богаче на $1 трлн

    Bloomberg: самые состоятельные люди мира за год стали богаче на $1 трлн

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    Bloomberg: самые состоятельные люди мира за год стали богаче на $1 трлн

    Bloomberg: самые состоятельные люди мира за год стали богаче на $1 трлн

      Эксперты агентства Bloomberg в преддверии Нового года составили традиционный рейтинг самых богатых людей мира.

      Как следует из рейтинга Bloomberg, уходящий год выдался удачным для миллиардеров — и в мире, и в России. Его участники стали в этом году богаче на триллион долларов. В прошлом году прирост был в 4 раза меньше.

      Возглавляет рейтинг основатель интернет-ретейлера Amazon Джефф Безос. У него 99,5 млрд долларов. Безос показал лучший результат и по доходам за этот год, заработав 34 млрд.

      Всего в первой десятке — пять представителей IT-индустрии. Второе место — у основателя Microsoft Билла Гейтса. На третьем — культовый инвестор Уоррен Баффетт.

      Российские миллиардеры, как отмечает Bloomberg, отыграли потери, понесенные после 2014 года. Самым богатым россиянином назван основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов — 19,5 млрд долларов. А больше всего свое состояние смог увеличить глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин — почти на 5 млрд долларов. Теперь его состояние оценивается в $18 млрд.

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