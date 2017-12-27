Bloomberg: самые состоятельные люди мира за год стали богаче на $1 трлн

Эксперты агентства Bloomberg в преддверии Нового года составили традиционный рейтинг самых богатых людей мира.
Как следует из рейтинга Bloomberg, уходящий год выдался удачным для миллиардеров — и в мире, и в России. Его участники стали в этом году богаче на триллион долларов. В прошлом году прирост был в 4 раза меньше.
Возглавляет рейтинг основатель интернет-ретейлера Amazon Джефф Безос. У него 99,5 млрд долларов. Безос показал лучший результат и по доходам за этот год, заработав 34 млрд.
Всего в первой десятке — пять представителей IT-индустрии. Второе место — у основателя Microsoft Билла Гейтса. На третьем — культовый инвестор Уоррен Баффетт.
Российские миллиардеры, как отмечает Bloomberg, отыграли потери, понесенные после 2014 года. Самым богатым россиянином назван основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов — 19,5 млрд долларов. А больше всего свое состояние смог увеличить глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин — почти на 5 млрд долларов. Теперь его состояние оценивается в $18 млрд.
Возглавляет рейтинг основатель интернет-ретейлера Amazon Джефф Безос. У него 99,5 млрд долларов. Безос показал лучший результат и по доходам за этот год, заработав 34 млрд.
Всего в первой десятке — пять представителей IT-индустрии. Второе место — у основателя Microsoft Билла Гейтса. На третьем — культовый инвестор Уоррен Баффетт.
Российские миллиардеры, как отмечает Bloomberg, отыграли потери, понесенные после 2014 года. Самым богатым россиянином назван основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов — 19,5 млрд долларов. А больше всего свое состояние смог увеличить глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин — почти на 5 млрд долларов. Теперь его состояние оценивается в $18 млрд.
The world’s wealthiest became $1 trillion richer in 2017 https://t.co/QV62V7isYt pic.twitter.com/GPGNS8cXM7— Bloomberg (@business) December 27, 2017
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