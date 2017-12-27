Принц Гарри смутил Обаму вопросом о трусах в интервью на BBC

Британский принц Гарри впервые примерил на себя амплуа радиоведущего. Интервью, которое он взял у
экс-президента США Барака Обамы еще в сентябре, сегодня прозвучало в эфире BBC. Для Обамы это интервью стало первым после его ухода из Белого дома. О преемнике он напрямую не говорил, ограничился намеками. А вот в Букингемском дворце после интервью заметно занервничали.
Принц Гарри в юности интересовался телевидением и даже снял документальный фильм о тяжелой жизни африканских сирот. А теперь стал временным ведущим на радио. Острых вопросов принц не задавал, и беседа прошла, что называется, в теплой дружеской атмосфере.
Принц Гарри: «Давайте вспомним 20 января 2017 года. Вы сидели в президентском вертолете, который покидал Вашингтон… Какие мысли проносились у вас в голове в тот момент?»
Барак Обама: «Я сидел в вертолете напротив своей жены Мишель и думал о том, как я ей благодарен. Она была моим партнером все это время. Вы знаете Мишель, она потрясающая. Веселый, теплый человек».
В интервью, за исключением блиц-опроса, Обама не назвал больше ни одного собственного имени. Факт существования в США президента Дональда Трампа он обошел, заявив только, что социальные сети разрушают нормальную человеческую беседу — это и есть отсылка к Трампу, активному пользователю Twitter.
Власти Великобритании опасаются, что Гарри пригласит Барака Обаму на свадьбу, которая назначена на 19 мая. Трампа приглашать не будут, потому что по протоколу не положено к младшим принцам приглашать глав государств. Есть и психологическая заминка: Меган Маркл еще до своей помолвки, когда могла писать в Интернете все, что вздумается, назвала Трампа женоненавистником. А теперь ей нужно быть как Гарри, то есть не давать оценок и не задавать сложных вопросов.
Принц Гарри: «Группа Queen или королева Елизавета?»
Барак Обама: «Королева Елизавета».
Принц Гарри: «Белый дом или Букингемский дворец?»
Барак Обама: «Белый дом. Только потому, что в Букингемском дворце слишком много возни с газоном».
Принц Гарри: «Согласен».
Барак Обама: «Слишком хлопотно содержать».
Принц Гарри: «Гарри или Уильям?»
Барак Обама: «Сейчас Уильям».
Принц Гарри: «Трусы семейные или обыкновенные?»
Барак Обама: «Мы это не комментируем».
Вопрос о трусах оказался явно слишком интимным. Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Лизы Герсон.
Принц Гарри: «Давайте вспомним 20 января 2017 года. Вы сидели в президентском вертолете, который покидал Вашингтон… Какие мысли проносились у вас в голове в тот момент?»
Барак Обама: «Я сидел в вертолете напротив своей жены Мишель и думал о том, как я ей благодарен. Она была моим партнером все это время. Вы знаете Мишель, она потрясающая. Веселый, теплый человек».
В интервью, за исключением блиц-опроса, Обама не назвал больше ни одного собственного имени. Факт существования в США президента Дональда Трампа он обошел, заявив только, что социальные сети разрушают нормальную человеческую беседу — это и есть отсылка к Трампу, активному пользователю Twitter.
Власти Великобритании опасаются, что Гарри пригласит Барака Обаму на свадьбу, которая назначена на 19 мая. Трампа приглашать не будут, потому что по протоколу не положено к младшим принцам приглашать глав государств. Есть и психологическая заминка: Меган Маркл еще до своей помолвки, когда могла писать в Интернете все, что вздумается, назвала Трампа женоненавистником. А теперь ей нужно быть как Гарри, то есть не давать оценок и не задавать сложных вопросов.
Принц Гарри: «Группа Queen или королева Елизавета?»
Барак Обама: «Королева Елизавета».
Принц Гарри: «Белый дом или Букингемский дворец?»
Барак Обама: «Белый дом. Только потому, что в Букингемском дворце слишком много возни с газоном».
Принц Гарри: «Согласен».
Барак Обама: «Слишком хлопотно содержать».
Принц Гарри: «Гарри или Уильям?»
Барак Обама: «Сейчас Уильям».
Принц Гарри: «Трусы семейные или обыкновенные?»
Барак Обама: «Мы это не комментируем».
Вопрос о трусах оказался явно слишком интимным. Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Лизы Герсон.
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