Колокольцев поздравил с Новым годом детей погибших сотрудников МВД

В столичном Колонном зале прошла елка, которую устроили для детей сотрудников МВД, погибших или получивших ранения при выполнении служебных обязанностей.

Перед началом представления перед детьми выступил глава ведомства Владимир Колокольцев.



Владимир Колокольцев, министр внутренних дел России: «Дорогие ребята! Я вас поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю здоровья, успехов в учебе, всего самого хорошего. Пользуясь случаем хочу также поздравить ваших родных и близких, пожелать в вашем доме мира, благополучия, спокойствия».



На время представления интерьеры Колонного зала превратились в сказочные гостиные, воссоздающие атмосферу XVIII, XIX и ХХ веков, так что дети смогли ознакомиться со старинными новогодними традициями.