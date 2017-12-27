Год экологии в России: что изменилось на Байкале и в Арктике

В Год экологии в России были реализованы сотни проектов по охране окружающей среды — от федеральных до школьных и дворовых, в ходе которых люди учились правильно утилизировать бытовые отходы. Результаты — в репортаже корреспондента НТВ.
Руководитель проекта «Сохраним Байкал» Максим Токарев приехав, решил, что этим берегам нужна генеральная уборка. Так появилась байкальская береговая служба — экологический патруль из волонтеров со всей страны. За все время проведения экологических вахт они собрали и отправили на переработку 900 тонн мусора. Но это скорее не достижение, а показатель того, как грязно на берегах самого глубокого озера на планете. Прежде всего благодаря волонтерам и подобным проектам постепенно меняется отношение к Байкалу тех, кто там живет.
Байкальская береговая служба работает уже шесть лет. Но заметили и отметили проект именно в Год экологии. Как и другие подобные инициативы — не только фондов и организаций, но и простых граждан, неравнодушных к охране окружающей среды. Участниками различных событий Года экологии стали больше 20 миллионов человек по всей России.
Особое внимание уделяется экологическим работам в Арктике. В 2017 году из акватории Баренцева моря начался вывоз отработавшего ядерного топлива атомных подводных лодок. На утилизацию всего, что накопилось в хранилищах советских времен, уйдет не один год. Впрочем, быстрых проектов в этих широтах и нет. Больше пяти лет продолжаются работы по утилизации отходов с островов архипелага Земля Франца-Иосифа. И хотя уже вывезено 50 тысяч тонн металлолома, нефтепродуктов, строительного и древесного мусора, эксперты отмечают: это только начало.
Подход к освоению северных богатств меняется, и сегодня думают не только об экономике, но и об экологии. Не последняя причина — новые законодательные инициативы. Одна из них касается абсолютно всех россиян. В 2017 году введен запрет на захоронение сразу нескольких видов отходов. Бумагу, картон, резину и текстиль теперь нужно правильно утилизировать и отправлять на переработку. С 2019 года в этот список войдут автомобильные шины, полиэтиленовая упаковка и стеклотара.
Сегодня заводы и линии по сортировке мусора есть в 20 российских регионах. Но сырья для них пока не везде хватает. Потому что не хватает экологического воспитания и привычки разделять и выбрасывать. Кто-то не всегда и до обычного контейнера свой мусор доносит или довозит. В рамках проекта «Генеральная уборка» за этот год в России ликвидировано более 7000 нелегальных свалок и закрыто несколько полигонов.
Подробности — в видеоматериале.
Байкальская береговая служба работает уже шесть лет. Но заметили и отметили проект именно в Год экологии. Как и другие подобные инициативы — не только фондов и организаций, но и простых граждан, неравнодушных к охране окружающей среды. Участниками различных событий Года экологии стали больше 20 миллионов человек по всей России.
Особое внимание уделяется экологическим работам в Арктике. В 2017 году из акватории Баренцева моря начался вывоз отработавшего ядерного топлива атомных подводных лодок. На утилизацию всего, что накопилось в хранилищах советских времен, уйдет не один год. Впрочем, быстрых проектов в этих широтах и нет. Больше пяти лет продолжаются работы по утилизации отходов с островов архипелага Земля Франца-Иосифа. И хотя уже вывезено 50 тысяч тонн металлолома, нефтепродуктов, строительного и древесного мусора, эксперты отмечают: это только начало.
Подход к освоению северных богатств меняется, и сегодня думают не только об экономике, но и об экологии. Не последняя причина — новые законодательные инициативы. Одна из них касается абсолютно всех россиян. В 2017 году введен запрет на захоронение сразу нескольких видов отходов. Бумагу, картон, резину и текстиль теперь нужно правильно утилизировать и отправлять на переработку. С 2019 года в этот список войдут автомобильные шины, полиэтиленовая упаковка и стеклотара.
Сегодня заводы и линии по сортировке мусора есть в 20 российских регионах. Но сырья для них пока не везде хватает. Потому что не хватает экологического воспитания и привычки разделять и выбрасывать. Кто-то не всегда и до обычного контейнера свой мусор доносит или довозит. В рамках проекта «Генеральная уборка» за этот год в России ликвидировано более 7000 нелегальных свалок и закрыто несколько полигонов.
Подробности — в видеоматериале.
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