Кабмин Украины уволил 25-летнюю замглавы МВД

Кабинет министров Украины освободил от занимаемой должности
25-летнюю замглавы МВД Анастасию Дееву.
Об увольнении Деевой сообщил вице-премьер Павел Розенко после заседания правительства, передает РИА Новости.
В октябре прошлого года глава МВД Арсений Аваков назначил своим заместителем по вопросам евроинтеграции Дееву, пояснив, что по ряду функций она выигрывает у него самого. Кадровое решение вызвало широкий общественный резонанс как из-за возраста девушки, так и из-за появления в Интернете ее откровенных фотографий. Аваков заявлял, что Деева при назначении прошла спецпроверку и ряд собеседований.
После увольнения Деевой Аваков на своей странице в Twitter поблагодарил ее за службу и отметил, что она «с блеском» реализовала все запланированные проекты. Однако пользователи Сети скептически восприняли данный пост. Один из комментировавших запись отметил, что «МВД лучше помолчать, чем говорить».
В октябре прошлого года глава МВД Арсений Аваков назначил своим заместителем по вопросам евроинтеграции Дееву, пояснив, что по ряду функций она выигрывает у него самого. Кадровое решение вызвало широкий общественный резонанс как из-за возраста девушки, так и из-за появления в Интернете ее откровенных фотографий. Аваков заявлял, что Деева при назначении прошла спецпроверку и ряд собеседований.
После увольнения Деевой Аваков на своей странице в Twitter поблагодарил ее за службу и отметил, что она «с блеском» реализовала все запланированные проекты. Однако пользователи Сети скептически восприняли данный пост. Один из комментировавших запись отметил, что «МВД лучше помолчать, чем говорить».
Сегодня Анастасия Деева завершила свою коденцию в должности зам. министра. Скажу прямо — она молодец! С блеском реализовала все проекты, которые были запланированы. Жизнь предлагает множество вызовов и, полагаю с ними она справится так же хорошо как и в МВД! Благодарю за службу! pic.twitter.com/h3CpULBAIE— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 27 декабря 2017 г.
Комментарии