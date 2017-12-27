Кабмин Украины уволил 25-летнюю замглавы МВД

Сегодня Анастасия Деева завершила свою коденцию в должности зам. министра. Скажу прямо — она молодец! С блеском реализовала все проекты, которые были запланированы. Жизнь предлагает множество вызовов и, полагаю с ними она справится так же хорошо как и в МВД! Благодарю за службу! pic.twitter.com/h3CpULBAIE