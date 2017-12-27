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    Кабмин Украины уволил 25-летнюю замглавы МВД

    6 комментариев
    • Фото: Anastasia Deeva / facebook.com
    Кабмин Украины уволил <nobr>25-летнюю</nobr> замглавы МВД

    Кабмин Украины уволил 25-летнюю замглавы МВД

    Кабмин Украины уволил <nobr>25-летнюю</nobr> замглавы МВД
  • Фото: Anastasia Deeva / facebook.com

    • Кабинет министров Украины освободил от занимаемой должности 25-летнюю замглавы МВД Анастасию Дееву.

    Об увольнении Деевой сообщил вице-премьер Павел Розенко после заседания правительства, передает РИА Новости.

    В октябре прошлого года глава МВД Арсений Аваков назначил своим заместителем по вопросам евроинтеграции Дееву, пояснив, что по ряду функций она выигрывает у него самого. Кадровое решение вызвало широкий общественный резонанс как из-за возраста девушки, так и из-за появления в Интернете ее откровенных фотографий. Аваков заявлял, что Деева при назначении прошла спецпроверку и ряд собеседований.

    смотретьАваков объяснил назначение 24-летней девушки на пост замминистра
    Аваков объяснил назначение 24-летней девушки на пост замминистра
    После увольнения Деевой Аваков на своей странице в Twitter поблагодарил ее за службу и отметил, что она «с блеском» реализовала все запланированные проекты. Однако пользователи Сети скептически восприняли данный пост. Один из комментировавших запись отметил, что «МВД лучше помолчать, чем говорить».

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