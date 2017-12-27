РФС: FIFA изучает 19 допинг-проб российских футболистов

Международная федерация футбола запросила данные о 19
допинг-пробах российских игроков. Об этом сообщил Российский футбольный союз, специальная комиссия которого занимается расследованием возможных нарушений.
В середине декабря FIFA получила новую информацию из базы данных Московской антидопинговой лаборатории за период с января 2012 года по август 2015-го о спортсменах, которые якобы сдали положительные допинг-тесты, но ушли от наказания, так как «грязные» пробы были заменены на «чистые».
В связи с этим для расследования фактов возможных нарушений в РФС была создана специальная комиссия, которая отправила запросы в FIFA, Следственный комитет и РУСАДА.
РФС: «Комиссия максимально оперативно получила необходимую для работы информацию, в том числе о 19 пробах, данные о которых запросила FIFA. Указанные пробы были взяты в 2012–2013 годах инспекторами допинг-контроля РУСАДА. Все данные о пробах отправлены в соответствующий комитет FIFA и в клубы, футболистам которых они принадлежат».
При этом в РФС подчеркнули, что запрашиваемая FIFA информация о конкретных пробах не ставит под сомнение их чистоту, а носит уточняющий характер. Кроме того, как следует из письма FIFA, на сегодняшний день «у организации нет убедительных данных о возможных нарушениях антидопинговых правил».
В связи с этим для расследования фактов возможных нарушений в РФС была создана специальная комиссия, которая отправила запросы в FIFA, Следственный комитет и РУСАДА.
РФС: «Комиссия максимально оперативно получила необходимую для работы информацию, в том числе о 19 пробах, данные о которых запросила FIFA. Указанные пробы были взяты в 2012–2013 годах инспекторами допинг-контроля РУСАДА. Все данные о пробах отправлены в соответствующий комитет FIFA и в клубы, футболистам которых они принадлежат».
При этом в РФС подчеркнули, что запрашиваемая FIFA информация о конкретных пробах не ставит под сомнение их чистоту, а носит уточняющий характер. Кроме того, как следует из письма FIFA, на сегодняшний день «у организации нет убедительных данных о возможных нарушениях антидопинговых правил».
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