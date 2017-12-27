Пожарному спецназу построили новый корпус в Петербурге

В Приморском районе открылось современное депо специализированной пожарно-спасательной части.

Сегодня российские спасатели отмечают свой профессиональный праздник. А в Петербурге к 27 декабря приурочили открытие нового корпуса специализированной пожарно-спасательной части и награждение особо отличившихся сотрудников.



Рядом с уже существующим зданием на Сердобольской улице появилось более вместительное депо. В новой части разместится так называемый пожарный спецназ — это самые подготовленные бойцы (десантники, водолазы, пиротехники и медики), готовые к выполнению самых сложных задач по тушению пожаров и спасению людей. А на вооружении у личного состава теперь самые современные образцы техники и оборудования.



К примеру, универсальные мотоциклы появились в городе в преддверии чемпионата мира по футболу. С их помощью спасатели могут оперативно оказать первую в том числе медицинскую помощь и потушить пожар. Всего на вооружении части — 25 единиц техники. Теперь есть даже свой квадрокоптер.