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    Пожарному спецназу построили новый корпус в Петербурге. МЧС, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПожарному спецназу построили новый корпус в Петербурге

    Пожарному спецназу построили новый корпус в Петербурге

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    Пожарному спецназу построили новый корпус в Петербурге

    Пожарному спецназу построили новый корпус в Петербурге

    Пожарному спецназу построили новый корпус в Петербурге

      В Приморском районе открылось современное депо специализированной пожарно-спасательной части.

      Сегодня российские спасатели отмечают свой профессиональный праздник. А в Петербурге к 27 декабря приурочили открытие нового корпуса специализированной пожарно-спасательной части и награждение особо отличившихся сотрудников.

      Рядом с уже существующим зданием на Сердобольской улице появилось более вместительное депо. В новой части разместится так называемый пожарный спецназ — это самые подготовленные бойцы (десантники, водолазы, пиротехники и медики), готовые к выполнению самых сложных задач по тушению пожаров и спасению людей. А на вооружении у личного состава теперь самые современные образцы техники и оборудования.

      К примеру, универсальные мотоциклы появились в городе в преддверии чемпионата мира по футболу. С их помощью спасатели могут оперативно оказать первую в том числе медицинскую помощь и потушить пожар. Всего на вооружении части — 25 единиц техники. Теперь есть даже свой квадрокоптер.

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