В Петербурге представили отреставрированные зал, кабинет и гостиную Юсуповского дворца

Реставраторы сделали новогодний подарок хранителям фамильной княжеской резиденции на Мойке.

Сегодня журналистам показали четыре обновленных парадных помещения Юсуповского дворца. В Зале Виги восстановили круглую паркетную розетку из пяти ценных пород древесины. Реставраторам пришлось особенно потрудиться, поскольку в год по этим полам проходит 400 тысяч человек.



Специалисты уделили особое внимание деталям. Например, восстановили деревянные ставни. А в кабинете князя туристам можно показывать потайную комнату, где раньше хранились самые дорогие вещи семьи. Тайным это помещение перестало быть в советское время, когда дверь взломали. Теперь следы взлома музеефицированы.



Между тем в музыкальной гостиной отреставрировали механический шкаф-орган. Правда, включать его будут лишь на специальных музыкальных экскурсиях. Их пока разрабатывают.



Также завершена реставрация фасадов Юсуповского дворца и восстановлены исторические границы сада. Всего в 2017-м на реставрационные работы было потрачено почти 220 миллионов рублей. Первых посетителей в обновленные залы обещают пустить в первые дни нового года.