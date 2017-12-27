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    В Петербурге представили отреставрированные зал, кабинет и гостиную Юсуповского дворца. Санкт-Петербург, выставки и музеи, реконструкция и реставрация. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге представили отреставрированные зал, кабинет и гостиную Юсуповского дворца

    В Петербурге представили отреставрированные зал, кабинет и гостиную Юсуповского дворца

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    В Петербурге представили отреставрированные зал, кабинет и гостиную Юсуповского дворца

    В Петербурге представили отреставрированные зал, кабинет и гостиную Юсуповского дворца

    В Петербурге представили отреставрированные зал, кабинет и гостиную Юсуповского дворца

      Реставраторы сделали новогодний подарок хранителям фамильной княжеской резиденции на Мойке.

      Сегодня журналистам показали четыре обновленных парадных помещения Юсуповского дворца. В Зале Виги восстановили круглую паркетную розетку из пяти ценных пород древесины. Реставраторам пришлось особенно потрудиться, поскольку в год по этим полам проходит 400 тысяч человек.

      Специалисты уделили особое внимание деталям. Например, восстановили деревянные ставни. А в кабинете князя туристам можно показывать потайную комнату, где раньше хранились самые дорогие вещи семьи. Тайным это помещение перестало быть в советское время, когда дверь взломали. Теперь следы взлома музеефицированы.

      Между тем в музыкальной гостиной отреставрировали механический шкаф-орган. Правда, включать его будут лишь на специальных музыкальных экскурсиях. Их пока разрабатывают.

      Также завершена реставрация фасадов Юсуповского дворца и восстановлены исторические границы сада. Всего в 2017-м на реставрационные работы было потрачено почти 220 миллионов рублей. Первых посетителей в обновленные залы обещают пустить в первые дни нового года.

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