Петербургское Купчино заволокло паром

Коммунальные службы ликвидируют последствия прорыва трубы с горячей водой во Фрунзенском районе.

В полдень подачу тепла ограничили в 13 домах на Пражской улице. Причиной стал прорыв трубопровода диаметром 500 миллиметров. Кипяток залил проезжую часть. Фрунзенский район накрыло облаком пара.



Появление непрогнозируемого тумана взволновало водителей и пешеходов. По словам некоторых из них, искать дорогу приходилось на ощупь. В итоге, в том числе из-за низкой видимости, автомобильное движение пришлось ограничить.



Сейчас на месте работают аварийные бригады. Завершить ремонт планируют к утру.