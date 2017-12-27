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    Петербургское Купчино заволокло паром. Санкт-Петербург, аварии в ЖКХ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургское Купчино заволокло паром

    Петербургское Купчино заволокло паром

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    Петербургское Купчино заволокло паром

    Петербургское Купчино заволокло паром

    Петербургское Купчино заволокло паром

      Коммунальные службы ликвидируют последствия прорыва трубы с горячей водой во Фрунзенском районе.

      В полдень подачу тепла ограничили в 13 домах на Пражской улице. Причиной стал прорыв трубопровода диаметром 500 миллиметров. Кипяток залил проезжую часть. Фрунзенский район накрыло облаком пара.

      Появление непрогнозируемого тумана взволновало водителей и пешеходов. По словам некоторых из них, искать дорогу приходилось на ощупь. В итоге, в том числе из-за низкой видимости, автомобильное движение пришлось ограничить.

      Сейчас на месте работают аварийные бригады. Завершить ремонт планируют к утру.

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