В Петербурге от удара маршрутки автобус вынесло на тротуар

Сразу три машины попали в аварию в Кировском районе города.

На проспекте Стачек в результате аварии с автобусами пострадали двое водителей. Серьезное ДТП произошло утром на пересечении с улицей Зенитчиков.



По предварительной информации, маршрутка, следовавшая в Ломоносов, на перекрестке не пропустила автобус, который вынесло на тротуар. От сильного удара у него вылетело лобовое стекло.



Маршрутка после столкновения оказалась на встречной полосе, где сбила светофор и врезалась в легковой автомобиль. Известно, что пассажиров ни в одном из автобусов не было. Из-за аварии в утренний час пик в Кировском районе Петербурга образовались пробки.