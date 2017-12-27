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    В Петербурге от удара маршрутки автобус вынесло на тротуар. ДТП, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге от удара маршрутки автобус вынесло на тротуар

    В Петербурге от удара маршрутки автобус вынесло на тротуар

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    В Петербурге от удара маршрутки автобус вынесло на тротуар

    В Петербурге от удара маршрутки автобус вынесло на тротуар

    В Петербурге от удара маршрутки автобус вынесло на тротуар

      Сразу три машины попали в аварию в Кировском районе города.

      На проспекте Стачек в результате аварии с автобусами пострадали двое водителей. Серьезное ДТП произошло утром на пересечении с улицей Зенитчиков.

      По предварительной информации, маршрутка, следовавшая в Ломоносов, на перекрестке не пропустила автобус, который вынесло на тротуар. От сильного удара у него вылетело лобовое стекло.

      Маршрутка после столкновения оказалась на встречной полосе, где сбила светофор и врезалась в легковой автомобиль. Известно, что пассажиров ни в одном из автобусов не было. Из-за аварии в утренний час пик в Кировском районе Петербурга образовались пробки.

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