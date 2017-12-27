Алопеция их связала: в Петербурге создан клуб страдающих облысением

В Петербурге в преддверии Нового года прошла первая встреча алопетянок. Так называют себя женщины, страдающие алопецией. Это заболевание, для которого характерно облысение, то есть частичное или полное выпадение имеющихся на теле волос.

Идея найти перенесших болезнь и собраться вместе появилась в октябре у Ольги Жучихиной. Спустя три месяца 11 человек встретились. Многие признаются, что изменения во внешности стали поводом измениться внутренне. Кто-то носит парик, а кто-то гордо демонстрирует философское тату, обозначающее возрождение.



Что такое алопеция Анна узнала три года назад. И сегодня она впервые испытала счастье быть собой на людях. Чем вызвала шквал аплодисментов от тех, кто понимает насколько это сложный шаг.



Анна Абрамова: «В таком виде я вышла в свет первый раз. Надеюсь, с сегодняшнего дня во мне что-то поменяется и я буду относиться к этому намного проще. Мне уже стало намного легче».



У Ольги Забелиной пока две страницы в социальных сетях и разные образы. Объединить два в одном она собирается в ближайшие месяцы. Помог психотерапевт. Сейчас с Ольгой работают ведущие стилисты и лучшие визажисты. Преображение еще не завершилось, но она уже востребованная модель.



Ольга Забелина, член клуба «Алопетянка»: «Она на меня смотрела и видела совершенно иного человека, Она говорила, что когда снимешь парик, появится глубина, которую ты прячешь».



Девушки, которые столкнулись с такими жизненными обстоятельствами, не то что не опускают руки, наоборот, готовы горы свернуть. Иногда в прямом смысле слова. На собственном примере доказывая, что им покорится любая вершина.



Корреспондент НТВ Мария Сапожникова расскажет о тех, для кого жизнь приобрела новый смысл.