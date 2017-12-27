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    На Украине назвали главное политическое событие года

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    • Фото: Верещагин Архип / ТАСС
    На Украине назвали главное политическое событие года

    На Украине назвали главное политическое событие года

    На Украине назвали главное политическое событие года
  • Фото: Верещагин Архип / ТАСС

    • Директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко рассказал, какое политическое событие украинцы считают главным в уходящем году.

    По словам Быченко, большинство опрошенных (26,1%) назвали главным политическим событием введение безвизового режима с Евросоюзом.

    На втором месте с результатом 9,6% оказалась история с Михаилом Саакашвили, на третьем (9,1%) — конфликт в Донбассе. Социолог считает, что дело бывшего президента Грузии отвлекает внимание украинских граждан от традиционно важных проблем, сообщает РИА Новости.

    Андрей Быченко: «Дело Саакашвили вытеснило по большому счету из мыслей людей войну».

    Опрос проводился с 15 по 19 декабря во всех регионах Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, в нем приняли участие 2004 человека.

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