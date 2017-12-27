В Японии родители 15 лет держали дочь взаперти и заморили ее голодом

Полиция в городе Неягава в префектуре Осака задержала семейную пару по подозрению в жестоком обращении с дочерью и ее убийстве.
33-летняя Аири Какимото весила всего 19 килограммов при росте 145 см на момент смерти. В заключении в маленькой комнате она провела 15 лет. В неволе ее удерживали родители, пишет The Japan Times.
Ее отец и мать — 55-летний Ясутака Какимото и 53-летняя Иукари Какимото — арестованы. Они уже начали давать признательные показания. По их словам, они долгие годы держали дочь взаперти в комнате площадью всего три квадратных метра и кормили лишь раз в день.
Причиной их жестокости стало психическое заболевание Аири. В возрасте 16–17 лет она начала проявлять признаки агрессии. По мнению родителей, их дочь стала опасна для окружающих, поэтому они заперли ее.
Импровизированная тюрьма Аири запиралась на две двери. В ней был оборудован туалет, а воду она получала по трубе из бака за пределами дома. Притом в помещении были установлены камеры, которые позволяли родителям круглосуточно следить за ней. Одноэтажный дом семьи Какимото окружал двухметровый забор.
Предположительно, умерла Аири 18 декабря. Травмы на теле погибшей указывают на то, что ее приковывали к кровати.
В Японии сохраняется негативное отношение к людям с психическими расстройствами. А для семьи ребенок с отклонениями считается позором. Порой подобное отношение общество вынуждает родственников скрывать и изолировать больных.
Ее отец и мать — 55-летний Ясутака Какимото и 53-летняя Иукари Какимото — арестованы. Они уже начали давать признательные показания. По их словам, они долгие годы держали дочь взаперти в комнате площадью всего три квадратных метра и кормили лишь раз в день.
Причиной их жестокости стало психическое заболевание Аири. В возрасте 16–17 лет она начала проявлять признаки агрессии. По мнению родителей, их дочь стала опасна для окружающих, поэтому они заперли ее.
Импровизированная тюрьма Аири запиралась на две двери. В ней был оборудован туалет, а воду она получала по трубе из бака за пределами дома. Притом в помещении были установлены камеры, которые позволяли родителям круглосуточно следить за ней. Одноэтажный дом семьи Какимото окружал двухметровый забор.
Предположительно, умерла Аири 18 декабря. Травмы на теле погибшей указывают на то, что ее приковывали к кровати.
В Японии сохраняется негативное отношение к людям с психическими расстройствами. А для семьи ребенок с отклонениями считается позором. Порой подобное отношение общество вынуждает родственников скрывать и изолировать больных.
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