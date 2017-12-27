«Кому даете заработать?»: Путин раскритиковал регионы за кредиты в частных банках

Владимир Путин провел итоговое заседание Госсовета, главной темой которого стало повышение инвестиционной привлекательности регионов. Президент подчеркнул: задача эта не только экономическая, но и социальная. И многие команды на местах успешно с ней справляются: рост инвестиций в основной капитал зафиксирован более чем в двух десятках регионов.
С приходом молодых губернаторов конкуренция между регионами в деле привлечения инвестиций и улучшения бизнес-климата начала расти. Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что усилия их предшественников были направлены на то, чтобы получить больше денег из федерального центра и «сидеть спокойно и особо не напрягаться».
Антон Силуанов, министр финансов РФ: «Новые губернаторы — люди молодые, энергичные. Мы надеемся на то, что ситуация в их субъектах РФ будет меняться и за ними потянутся другие».
Владимир Путин, президент РФ: «Подчеркну: наращивание инвестиций, предпринимательской активности — это, безусловно, и экономическая задача, это основа экономического роста и укрепления доходной налоговой базы регионов, но это и в полном смысле этого слова задача политическая. Потому что именно это создает реальные ресурсы, увеличивает ресурсы для развития здравоохранения, образования, социальной сферы в целом».
Путин напомнил, что в России уже отменено более 50 обременительных для бизнеса процедур. Например, сейчас, чтобы зарегистрировать предприятие, нужно не более 10 дней, а не 435, как раньше, а подключение к электросетям занимает 83 дня вместо 281.
На Госсовете президент также выразил недоумение по поводу того, что некоторые регионы отказываются брать дешевые государственные кредиты в рамках новой программы рефинансирования.
Владимир Путин: «Уже говорил об этом публично и с болью в сердце еще раз могу сказать уже в этом составе: есть примеры, когда некоторые регионы не спешат перекредитовываться, даже имея такую возможность, оставаясь в системе кредитных отношений с частными банками. Это вообще странно. Посмотрю на это дополнительно еще раз. Есть возможность перекредитоваться, уйти на низкий процент, получить государственное финансирование, нет — сидят до сих пор в коммерческих банках под большую процентную ставку. Кому даете заработать?»
Завершая заседание, Путин предложил губернаторам еще раз подумать над тем, как вывести предпринимателей из «серой зоны», а региональным элитам — перестать лоббировать интересы отдельных предприятий.
Правительству и Центробанку президент поручил вести учет тех кредитов, которые регионы берут под государственные гарантии.
Антон Силуанов, министр финансов РФ: «Новые губернаторы — люди молодые, энергичные. Мы надеемся на то, что ситуация в их субъектах РФ будет меняться и за ними потянутся другие».
Владимир Путин, президент РФ: «Подчеркну: наращивание инвестиций, предпринимательской активности — это, безусловно, и экономическая задача, это основа экономического роста и укрепления доходной налоговой базы регионов, но это и в полном смысле этого слова задача политическая. Потому что именно это создает реальные ресурсы, увеличивает ресурсы для развития здравоохранения, образования, социальной сферы в целом».
Путин напомнил, что в России уже отменено более 50 обременительных для бизнеса процедур. Например, сейчас, чтобы зарегистрировать предприятие, нужно не более 10 дней, а не 435, как раньше, а подключение к электросетям занимает 83 дня вместо 281.
На Госсовете президент также выразил недоумение по поводу того, что некоторые регионы отказываются брать дешевые государственные кредиты в рамках новой программы рефинансирования.
Владимир Путин: «Уже говорил об этом публично и с болью в сердце еще раз могу сказать уже в этом составе: есть примеры, когда некоторые регионы не спешат перекредитовываться, даже имея такую возможность, оставаясь в системе кредитных отношений с частными банками. Это вообще странно. Посмотрю на это дополнительно еще раз. Есть возможность перекредитоваться, уйти на низкий процент, получить государственное финансирование, нет — сидят до сих пор в коммерческих банках под большую процентную ставку. Кому даете заработать?»
Завершая заседание, Путин предложил губернаторам еще раз подумать над тем, как вывести предпринимателей из «серой зоны», а региональным элитам — перестать лоббировать интересы отдельных предприятий.
Правительству и Центробанку президент поручил вести учет тех кредитов, которые регионы берут под государственные гарантии.
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