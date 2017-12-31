Зимний круиз <sup><small>16+</small></sup>
Недоступно в Вашей стране
Зимний круиз 16+ 16+
    •  

    Два крупных захоронения жертв ИГ обнаружены в Ракке

    комментировать
    Два крупных захоронения жертв ИГ обнаружены в Ракке

    Два крупных захоронения жертв ИГ обнаружены в Ракке

    Два крупных захоронения жертв ИГ обнаружены в Ракке
  • Фото: Associated Press © 2017

    • Два крупных захоронения жертв массовых расправ террористов запрещенной в РФ группировки ИГ обнаружены в окрестностях сирийской Ракки.

    Как передает сирийское агентство САНА со ссылкой на слова полевого командира, в одной из траншей нашли 115 тел жертв расправ боевиков. Тела погибших были доставлены в военный госпиталь для опознания. По данным агентства, среди жертв — «десятки военных и гражданские».

    Собеседник агентства добавил, что в настоящий момент проводятся раскопки на месте второго захоронения.
    Два крупных захоронения жертв ИГ обнаружены в Ракке. Исламское государство, Сирия, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Новости по теме

    Борьба с «Исламским государством»

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru