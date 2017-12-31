Два крупных захоронения жертв ИГ обнаружены в Ракке

Как передает сирийское агентство САНА со ссылкой на слова полевого командира, в одной из траншей нашли 115 тел жертв расправ боевиков. Тела погибших были доставлены в военный госпиталь для опознания. По данным агентства, среди жертв — «десятки военных и гражданские».Собеседник агентства добавил, что в настоящий момент проводятся раскопки на месте второго захоронения.