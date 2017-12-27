Участникам «Ты супер! Танцы» подарили путешествие в Санкт-Петербург

Конкурсанты «Ты супер! Танцы» отправились в Северную столицу. Главный пункт в культурной программе — Мариинский театр.
Участники проекта «Ты супер! Танцы» — в Санкт-Петербурге. Партнер конкурса — международное информационное агентство и радио Sputnik — пригласил в эту поездку танцоров из стран СНГ. Дети из Армении, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и других бывших советских республик впервые оказались в Северной столице.
Айдана Шатемирова, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Питер влюбил меня в себя с первого взгляда. Здесь каждое здание дышит своей историей. Это великолепный город. И спасибо Sputnik за то, что он дал возможность посетить этот город».
За пять дней ребята побывали в Эрмитаже, в Царскосельском музее, походили по пушкинским местам. Но самый главный сюрприз их ждал в знаменитом Мариинском театре: ребят пригласили туда на оперу «Рождественская сказка».
Сначала их ждала экскурсия по зданию театра. Новая сцена построена по всем канонам и современным технологиям. Почти 80 тысяч квадратных метров, в здании семь этажей, из них три — подземных. И куда же без встречи с художественным руководителем Мариинки — легендарным Валерием Гергиевым?
Валерий Гергиев: «Вы первый раз в Петербурге? А вот у тебя такое платье красивое, откуда оно? Ты сама не знаешь?»
Это Радха Кочергина из Казахстана специально нарядилась на спектакль в Мариинский театр. А ребята тем временем засыпали маэстро Гергиева вопросами.
Финалистке проекта из Абхазии Милене Тачулия иногда на проекте доставалось от педагогов и хореографов. Вот она и спросила, как сам Гергиев наказывает своих музыкантов.
Валерий Гергиев: «Музыканты не ошибаются специально. А случайно может произойти. Но с хорошим оркестром это бывает редко».
Напоследок Валерий Гергиев сказал участникам проекта «Ты супер! Танцы», что двери Мариинки для них всегда открыты. А ребята подарили маэстро цветы.
Айдана Шатемирова, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Питер влюбил меня в себя с первого взгляда. Здесь каждое здание дышит своей историей. Это великолепный город. И спасибо Sputnik за то, что он дал возможность посетить этот город».
За пять дней ребята побывали в Эрмитаже, в Царскосельском музее, походили по пушкинским местам. Но самый главный сюрприз их ждал в знаменитом Мариинском театре: ребят пригласили туда на оперу «Рождественская сказка».
Сначала их ждала экскурсия по зданию театра. Новая сцена построена по всем канонам и современным технологиям. Почти 80 тысяч квадратных метров, в здании семь этажей, из них три — подземных. И куда же без встречи с художественным руководителем Мариинки — легендарным Валерием Гергиевым?
Валерий Гергиев: «Вы первый раз в Петербурге? А вот у тебя такое платье красивое, откуда оно? Ты сама не знаешь?»
Это Радха Кочергина из Казахстана специально нарядилась на спектакль в Мариинский театр. А ребята тем временем засыпали маэстро Гергиева вопросами.
Финалистке проекта из Абхазии Милене Тачулия иногда на проекте доставалось от педагогов и хореографов. Вот она и спросила, как сам Гергиев наказывает своих музыкантов.
Валерий Гергиев: «Музыканты не ошибаются специально. А случайно может произойти. Но с хорошим оркестром это бывает редко».
Напоследок Валерий Гергиев сказал участникам проекта «Ты супер! Танцы», что двери Мариинки для них всегда открыты. А ребята подарили маэстро цветы.
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