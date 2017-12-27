Двое американцев после 60 лет дружбы узнали, что они родные братья

История, похожая на сюжет индийского фильма, произошла на Гавайях. Двое местных мужчин, друживших 60 лет, узнали, что они братья.

4512 США

Познакомились мужчины еще в шестом классе. У обоих не было отцов — одного воспитывала мама, второй рос в приемной семье.



Спустя годы — уже в пожилом возрасте — они решили разыскать родственников и обратились в компанию, которая помогает найти родных по базе ДНК. Тут и выяснилось, что друзья — еще и братья. Мама у них одна, а отцы разные.