Хвост <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Хвост 16+
    •  
    Двое американцев после 60 лет дружбы узнали, что они родные братья. США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДвое американцев после 60 лет дружбы узнали, что они родные братья

    Двое американцев после 60 лет дружбы узнали, что они родные братья

    комментировать
    Двое американцев после 60 лет дружбы узнали, что они родные братья

    Двое американцев после 60 лет дружбы узнали, что они родные братья

    Двое американцев после 60 лет дружбы узнали, что они родные братья

      История, похожая на сюжет индийского фильма, произошла на Гавайях. Двое местных мужчин, друживших 60 лет, узнали, что они братья.

      4512
      Познакомились мужчины еще в шестом классе. У обоих не было отцов — одного воспитывала мама, второй рос в приемной семье.

      Спустя годы — уже в пожилом возрасте — они решили разыскать родственников и обратились в компанию, которая помогает найти родных по базе ДНК. Тут и выяснилось, что друзья — еще и братья. Мама у них одна, а отцы разные.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru